俄罗斯入侵乌克兰 巴黎要增加国防预算

乌克兰危机/法国

法国总统马克龙于6月13日在欧洲武器工业博览会开幕式上表示，鉴于俄乌战争持续，法国将重新评估其军费开支，并进入“战争经济时期”，法国总统再次呼吁建立“更强大”的欧洲国防工业。

广告 继续浏览后续

法国总统马克龙表示鉴于俄罗斯入侵乌克兰，军事威胁增加，法国将重新调整2025年到期的六年军费开支计划，就是法国进入战争经济时期。

马克龙表示，我相信这将持续很长一段时间，我们将不得不在长期内组织起来，以确保相应的防卫措施应对威胁。

法国总统在巴黎北部维勒班展览中心于在13日举行欧洲武器工业博览会开幕式上做出上述表示，这也是全球最大的陆地防御与安全博览会。

俄乌战争持续，欧洲多国担忧国防安全问题宣布增加国防预算，法国也进行相应的调整。

马克龙总统说已经要求法国国防部和武装部根据新的地缘政治形势，调整2019到2025年度军费开支。

巴黎在数年持续大幅度削减军费开后，于2017年转变开始增加军费支出。今年达到409亿欧元，目前计划到2025年军费增至500亿欧元。

马克龙总统表示，法国没有等待战略变化来进行重新投资，但俄罗斯入侵乌克兰显示的军事威胁，促使法国必须以更低的成本更快地展开行动，并变得更强大。

法国需要加强军工基础产业，特别是俄乌战争让法国人看到需要增加弹药储存，特别加强地对空防御。

法国军备总局准备一项法律草案，在一些条件下允许征用民用设备或民用工厂制造武器。

法国呼吁欧洲建设一个更强大的国防工业。