法国/欧洲/气候变化

法国和西欧的天气将陷很热，因为预计到本周末将出现规模和速度都很酷的热浪，温度有时会接近40摄氏度。法国等国家预警并推出防暑措施。

广告 继续浏览后续

据本台报道说，法国和西欧会很热。 从现在起到本周末，预计会出现异常热浪，温度有时会接近40摄氏度。这种现象已经在影响北非，因为热流将向北移动。

法国气象局的预报员Frédéric Nathan解释说："北非地区，特别是摩洛哥和西班牙的上空已经非常热，温度经常超过40度。按趋势，这股暖空气目前确实主要在法国上空扩散。意大利北部应该随后也有相当高的温度，但不像法国的那么高。

对于预报员来说，在每年的这个时候，法国全国各地的空气都比较温和，但今年的早热却几乎是闻所未闻。他认为，一切都趋向于将此归咎于全球变暖，因为几年来，热浪越来越早，消退越来越晚，而且越来越强烈。很多气候学家据此评论与预测："我们确实可以把这归因于全球变暖，但这不是唯一的原因。造成这种情况的主要原因是来自北非的一个非常暖热的气团到来。但是，在相同的情况下，几十年前，我们不会有这么高的温度。"

热浪也影响到了西班牙，西班牙当然更习惯于高温，但它不得不提前采取一些预防措施，如在巴塞罗那开设 "防热庇护所"，那里的温度计这些天都在30º以上。据本台驻巴塞罗那记者Élise Gazengel报道说，这些 "防热气候庇护所 "是在高温时期设立的，今年，这些可以让巴塞罗纳人利用几个小时凉快一下的市政空间，从本周一开始比原计划提前开放。

对于副市长Eloi Badia来说，气候紧急情况也是一个健康问题：“这些热浪是气候变化最明显的影响之一，它也是一个让我们担心的话题，因为根据巴塞罗那卫生局的数字，每年估计有150人因这些高温而直接或间接死亡。”

高温下，学校、图书馆、公园甚至博物馆，总共有200个被认为比较凉爽的空间，即距离每个居民不到10分钟的中心，都长时间开放。他们可以坐下来，喝水，最重要的是享有凉快。当地官员解释说："当我们开始推出气候庇护所时，数量还很少，而且只在高温高峰期才开放。现在我们有更多的设置了，而且整个夏天都对民众开放"。

报道称，预计本周四巴塞罗那将迎来早到的酷热高峰，夜间温度也不会低于23º，市议会已经在研究如何在2023年提前启动这些避热所。