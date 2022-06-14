马克龙今访罗摩 临门进不进乌克兰？

法国/罗马尼亚/摩尔多瓦/乌克兰

法国总统马克龙预计将于今天晚些时候访问罗马尼亚，然后于6月15日星期三前往摩尔多瓦。在乌克兰战争的背景下，马克龙访问这两个乌战前沿国家，但尚没有访问乌克兰引关注。按日程，马克龙将首先访问法国和比利时在北约统一指挥下部署的一个部队基地。

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据本台今天报道称，马克龙在乌克兰的门口访问罗马尼亚和摩尔多瓦。日程也与北约内容有关。位于黑海最大的港口康斯坦察附近的米哈伊尔-科加尔尼察努基地有800名士兵，其中包括500名法国人，隶属北约快速反应部队的 "先锋 "营。到今年年底，该精锐部队人数将增加到1000人。自俄罗斯开始入侵乌克兰以来，北约对强化东翼一直在加强部署。

马克龙将会见罗马尼亚总理，他将与法国和比利时的精锐部队会面，然后在军事基地共进晚餐。第二天，他将与罗马尼亚总统克劳斯-约哈尼斯一起检阅部队，然后举行双边会议，两位总统将讨论乌克兰战争，乌克兰、格鲁吉亚和摩尔多瓦申请加入欧盟的问题，或涉及建立一个由马克龙提议的新结构即欧洲政治共同体，以快速接受包括乌克兰在内的申请加入欧盟的国家，但马克龙的建议在27个成员国中遇到了反对。欧洲理事会将在下周对乌克兰加入欧盟等议题进行研究。

马克龙随后将前往摩尔多瓦，这是另一个被乌克兰战争破坏稳定的国家。他将会见亲欧派总统马亚-桑杜。这将是一个表达法国这个小国的支持的机会，这个小国是欧洲最贫穷的国家之一，但正在收容近10万名乌克兰难民。

至于马克龙是否会利用此行访问乌克兰？爱丽舍宫保持着悬念，只说 "正在研究几种方案"。