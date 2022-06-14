马克龙出发访东南欧 机前不忘呼吁给他议会绝对多数

法国/马克龙/立法选举

法国总统马克龙今天出发访问罗马尼亚与摩尔多瓦，在奥利机场飞机前不忘敦促法国人在第二轮议会选举中为他的共和国前进党"提供一个坚实的多数"，并强调了 "在全球混乱中仍然有再添加一个法国混乱 "的风险。左翼联盟领袖梅郎雄批评马克龙在法国立法选举第二轮投票前前往东南欧出访的旅行计划，是蔑视。

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就法国议会选举，法国总统马克龙呼吁他应获得 "坚实的 "多数和“共和主义的冲锋”。马克龙是在出访前于奥利机场发表这一呼吁的。

据马克龙说，"我们正处在一个选择的时代，而伟大的选择从来都不是通过弃权来实现的。因此，我呼吁你们的良好公民意识和共和主义的冲锋"，他说，相信 "在星期天，共和国不应该缺少任何投票"。

据马克龙解释说，他 "需要一个坚实的多数，以确保我们对外的边界和内部的秩序"。他警告说："没有什么比在世界的混乱中再增加一个法国的混乱更糟糕的了"，他还呼吁 "以力量和坚定 "来维护自由、平等、博爱和世俗主义。

据马克龙说："我们必须捍卫我们的机制，反对所有挑战这一机制和削弱这一机制的人。" 法新社说，马克龙似乎是在针对极右翼和名为Nupes（新人民生态和社会联盟）的左翼联盟。

马克龙说，他已经听到了上周日第一轮投票中 "所表达的困苦"，当时届满重选的多数派与左翼联盟Nupes齐头并进，领先于玛丽娜-勒庞的极右翼国民大会党。

马克龙受威胁在他的第二个五年任期内可能无法指望获得绝对多数。这位国家元首是在巴黎奥利机场的飞机前发表讲话的，这架飞机载他首次出访东南欧，罗马尼亚与摩尔多瓦直接受到俄罗斯2月底入侵乌克兰爆发的战争影响。

马克龙将访问罗马尼亚的一个北约基地，向部署在那里的500名法国士兵致意，并访问摩尔多瓦以示法国的支持。

马克龙还可能前往基辅访问。

Nupes的激进左翼领导人梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）今天谴责马克龙对第二轮立法选举投票的 "蔑视"，因为马克龙在投票前几天仍然计划这次出访旅行。