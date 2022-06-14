马克龙出访罗马尼亚前 吁法选民展现共和国爆发力 周日投票让政府获绝对多数

第一轮立法选举结果碰上情势紧俏的法国总统马克龙，周二(14日)出访罗马尼亚之前，在巴黎南部奥利机场的停机坪上，呼吁、动员法国人要展现“共和国的爆发力”，确保他能在第二轮立法选举中获得绝对多数席位。马克龙向法国选民说：“我想说服你们，在周日，让执政党获得绝对多数。” 他呼吁法国人，选择“不将法国的混乱添加到世界混乱中”。

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法国政坛的每个阵营经过第一轮立法选举后，本周，都重回竞选造势活动，俾能试图在第二轮投票中说服选民。 巴黎人报指出，如果执政的多数党人希望通过左、右搜刮、拉票来获胜，那么梅朗雄的左派联盟阵营 Nupes 将必须能说服弃权者回来投票。

马克龙在出访罗马尼亚前，在机场呼吁法国人展现“共和国的爆发力”。他在登上飞往罗马尼亚的飞机前，根据马克龙总统的说法，这是一个特殊的背景。他在谈到立法选举的简短讲话中强调了这些立法选举的背景，他说：“在这些困难时期，你必须做出的选择比以往任何时候都更加重要”。

就在由极右派梅朗雄领导的左派联盟( la Nupes) 的选票数紧跟随其后，但马克龙坚持呼吁法国人，选择“不将法国的混乱添加到世界混乱中”。马克龙以一种针对他的对手但却不叫出对方名字的方式来表达。

此外，就在他发表这个机场的简短讲话之前，那位在瓜德罗普岛代表马克龙阵营参加第一轮立法选举失利的女候选人彭夏尔德(Marie-Luce Penchard )宣布将不参加第 4 选区的第二轮立法选举。

马克龙的讲话也就其支持者彭夏尔德放弃参加第二轮立法选举的声明做了应景的回应。马克龙说：“我听到了人们表达的担忧和困难，我尊重每一个声音，每一种感受。 但是因为这符合国家的最大利益，所以今天我想说服你们在周日，要让这个国家获得绝对多数席位。 我们需要一个稳固的多数立法院来确保我们边界内外的秩序。 没有什么比在世界混乱中添加一个法国混乱更糟糕的了。 相反，我们必须坚定地支持自由、平等、博爱、世俗主义。在面对所有挑战政府，并削弱政府的人，我们必须保护我们的政府机关。