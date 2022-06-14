马克龙或突访基辅 爱丽舍宫仍保密？

法国/马克龙/乌克兰/罗马尼亚

2022年6月13日，法国总统马克龙在翌日应动身访问罗马尼亚与摩尔多瓦前，访问巴黎北维勒班特展览中心法国武装部队部的展位。由一名特种部队军官介绍法国特种部队的新制服装备。 2022年6月13日照片

法国总统马克龙动身前往罗马尼亚。这是法国总统马克龙首次访问直接受到莫斯科在2月底发动的冲突影响的东南欧。据柏林和罗马的媒体透露，几周来备受期待的马克龙对乌克兰的访问可能很快会在德国总理朔尔茨和意大利总理德拉吉的陪同下进行。这一消息没有得到法国总统府的证实，法国总统府说，现阶段 "还没有决定"。由于法国目前担任欧盟轮值主席国，直到6月30日，这个就更加显得重要了。

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法国总统马克龙周二稍晚在罗马尼亚当地迎接自乌克兰被入侵以来部署在北约一个基地的500名法国军队士兵，然后访问摩尔多瓦以表达支持，期间并可能前往基辅进行访问。

马克龙在法国外交部长科隆纳和国防部长莱科努的陪同下，将造访在米哈伊尔-科加尔奇纳鲁基地，该基地靠近罗马尼亚在黑海的主要港口康斯坦察，自战争开始以来，这个基地已经变得极具战略意义。

在受到总理尼古拉-丘卡的欢迎仪式后，法国总统将与雄鹰任务的北约精锐快速反应部队进行讨论，该部队任务是北约加强"在欧洲东翼的威慑和防御态势 "。在这次行动的框架内，法国将部署500名士兵，包括350名来自陆军的不同单位的士兵。他们与300名比利时士兵组成了 "先锋营"，这些士兵将在未来几个月被荷兰士兵轮班取代。

马克龙将于周三上午与罗马尼亚总统克劳斯-约哈尼斯会面，根据法国总统府的说法，他将表达 "我们对北约盟友和欧洲伙伴的承诺的一个非常明确的信息"，他坚持认为这代表着法国的非常重要的参与和投入。法国最近在那里还部署了最新一代的地对空防御系统。

据法新社说，这项北约任务将继续扩大，年底前将有1000名士兵和法国勒克莱尔坦克的增援布防。

中午时分，马克龙将在摩尔多瓦首都基希讷乌受到总统马亚-桑杜的迎接，自2021年2月以来，马克龙已经三次在巴黎会见她，并与她建立了两国 "信任关系"。

作为1998年希拉克之后第一位访问摩尔多瓦的法国总统，马克龙将与外长科隆纳一起，以最直接的方式表达对这个前苏联共和国的 "支持"，摩尔多瓦此时尤其受到俄罗斯入侵乌克兰的影响，该国与乌克兰接壤。

为此，法国正在向摩尔多瓦提供财政和物质援助，该国在接收乌克兰难民方面表现出了 "特殊的团结"精神：超过48万名难民已经前往那里，8万名难民如今仍驻留在那里。

摩尔多瓦拥有260万人口，是欧洲最贫穷的国家之一，于3月3日申请加入欧盟，乌克兰（2月28日）和格鲁吉亚（3月3日）也提出了申请。在6月23日和24日在布鲁塞尔举行的欧洲峰会讨论之前，欧盟委员会将在未来几天内对这一申请作出决定。

在5月访问巴黎期间，桑杜总统公开欢迎马克龙创建欧洲政治共同体的 "倡议"，她说这将使她的国家能够 "加速 "加入欧盟。她说，“我们理解，加入欧盟是一个漫长而复杂的过程，需要大量的努力和大量的工作。” 她说：“在这条路上，我们不寻找捷径。”