法国共和党可议会支持当局议案但不与马克龙联合执政

法国/选举

法国立法选举出现马克龙的共和国前进党与梅郎雄领导的左翼联盟旗鼓相当竞选第二轮投票局面后，基于第三政治力量的法国共和党自称成为造王者政党，能够决定谁能组阁执政。由贝特朗和达蒂领导的右翼，在法国总统马克龙从奥利机场发表演讲的第二天，嘲笑马克龙的政治 "变色龙"，并批马克龙 "之字形"的朝三暮四再也不能欺骗任何人。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，就法国立法选举，法国共和党LR对马克龙的讲话嗤之以鼻。

共和党LR参议院党团负责人布鲁诺-雷德莱奥则认为，"马克龙给人的印象是一个极其担心、发热、几乎处于恐慌的总统。马克龙周二在奥利机场的停机坪上发表讲话，呼吁法国人给予他议会里 "坚实的 "多数，以免 "在世界混乱中再增加法国的混乱"。

贝特朗（Xavier Bertrand）在Cnews电视台上批评说：马克龙的"这种媒体表演，这种政治上的'俏皮话'（......）不再能欺骗任何人了。他说，“在停机坪上，随着飞机的噪音，他们想唤醒一场马克龙本人催眠麻醉了的选举，没有人再被他愚弄。” 贝特朗还说，“我们有一个在第一轮总统选举前被认为是右翼的马克龙"，而在选举当晚，马克龙又变成左派了。” 贝特朗认为，"现在他意识到自己处于巨大的困难之中"，他又回到右翼一边，向右翼选民喊话。贝特朗谴责马克龙这种 "永远的之字形"伎俩。

据贝特朗警告说，他不会在本周日晚上被偷猎、阴谋诡计所逗乐，因为这将 "增加法国人与政治之间的差距"。但他说，应该“没有一张选票是给极端党派，包括极右与有极左的左翼联盟。”

巴黎第七区区长达蒂在franceinfo上说，共和党LR "将是国民议会中的一个决定性政治力量"，"是这个议会中真正的有责任的制衡"。不过，她还说，"当你是一名议员时，投票支持符合国家利益的改革是很正常的，否则马克龙的共和国前进党LREM就会受到极左派、不负责任的制约。

据达蒂说，然而，"我们是否要直接去入阁参加政府，不"！她保证说不会。

共和党LR参议院党团负责人布鲁诺-雷德莱奥Retailleau在南方电台说：“我们将成为反对党，而且反对那些认为必须缔结联合执政联盟的人。有些人可能想要如此，但他们将是共和党的例外。”

据雷德莱奥称，"如果我们想重新获得选民的信任，我们必须立场鲜明"，但至于投票支持马克龙党派议案，将对议案逐个审议再定。

被称之为造王者的共和党，被预计下一届议会中可有一个至少含50名议员当选的党团力量"。