法国物价指数五月份上涨 5,2%

法国经统局(INSEE )周三(15日)公布，法国5月份物价上涨5,2%。目前全球面临通货膨胀威胁，欧洲物价上涨幅度强劲，美国物价更是冲到最高点，法国的通货膨胀也很严重。

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法国经统在周三早上确认了它对于法国物价的第一个估计。欧洲物价上涨幅度强劲，美国物价更是冲到最高点，法国的通货膨胀也很严重。经统局周三确认了它对于物价的第一个估计，公布了 5 月份消费者价格指数的最终估计值：年涨率达 5,2%。 这证实了该局在两周前发表的第一次分析。

法国经统局INSEE 在周三早上确认了它对于法国物价的第一个估计。详细而言，许多行业的价格都在上涨。 从达到价格创纪录的汽油和柴油驱动的能源，尤其是天然气价格更是加速上涨。 同样地，住宿费、餐饮费、保险费、社保服务费，还有有关住房的“房租、水费、收集日常垃圾费用”，甚至私家轿车的维修和工业生产品的价格也是如此，全都在加速上涨。

相反的，其他一些项目的价格本月增长速度缓慢。 他们包括了：电费、运输服务费（包括航空和公路运输费）甚至健康和通信服务的价格，这些项目的价格压力则略微缓解。

在食品方面，情况则喜忧参半：新鲜水果价格下跌，新鲜蔬菜价格几乎停滞不前，导致新鲜产品价格的通胀明显放缓。 与此同时，肉类、家禽、牛奶、奶酪、鸡蛋、油、脂肪、咖啡、面包和谷物的价格都在上涨。

然而，与欧洲邻国相比，法国的通胀率也是欧盟二十七国中最低的。因根据欧盟统计局的数据，5 月份，斯洛伐克、荷兰和希腊的通货膨胀率翻了一番，达到两倍。拉脱维亚和立陶宛翻达三倍，爱沙尼亚通胀更是翻高，达四倍。