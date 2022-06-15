马克龙捍卫他的“全职总统”职权

法国/马克龙

法国总统马克龙今天在罗马尼亚访问，但也没有忘记回击立法选举中反对派对他的抨击。马克龙周三表示，他正在行使武装部队首长的 "职能"，先是前往罗马尼亚，然后是摩尔多瓦，可能还前往基辅，尽管他被反对派指责在第二轮立法选举前几天的这次出国旅行访问是对法国人和法国立法选举的蔑视。

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据法新社今天报道称，马克龙在罗马尼亚说应该行使 "他的全部职能"。马克龙说："你必须向我解释，来看望我们的士兵怎么会是一种蔑视。相反这是一种尊重。"在米哈伊尔-科加尔尼察努军事基地的停机坪上，马克龙与罗马尼亚总统克劳斯-约哈尼斯一起召开新闻发布会。

针对马克龙在新闻发布会上的这个说法，前一天批评马克龙投票前出访是一种蔑视的左翼联盟领袖梅郎雄立即回击说， "是的，在决定我们国家政治的两轮选举之间，计划在法国以外的地方呆三天，这就是一种蔑视。"

据法兰西不屈服党领袖梅朗雄在发给媒体的声明中还 "以每天一个停机坪的速度 "称呼马克龙。马克龙在周二离开罗马尼亚之前在巴黎奥利机场发表声明。梅郎雄强调 "来自国外的对法国人之间的争论，不雅观"，梅郎雄并说，"讲出来见笑，还显粗俗"，这也是对罗马尼亚总统的 "轻蔑"，该总统应该得到 "更好的再见仪式"。

法新社说，在拒绝评论法国政治的同时，马克龙也批评了极右与极左的欧洲怀疑论立场。马克龙说：“我们离法国担任欧盟主席国的任期结束还有几天。我知道有些人巴不得快快远离，他们想削弱国家和国家的安全，但我要倾全力与之斗争。”

马克龙说，他正在行使 "他的全部职能"，与法国士兵和法国的盟友一起，为在北约和七国集团的峰会之前的6月23日和24日的欧洲峰会做准备。

马克龙说，作为共和国总统（......）也意味着是军队的统帅，是外交的领导，承载着法国的声音与立场。

马克龙最后说：“我会像往常一样清晰和平静地承担一切，因为我认为我们的国家也需要清晰和平静。”

在前往罗马尼亚之前，马克龙已经通过戏剧化的方式进入了立法选举的战斗。他曾以 "国家的更高利益 "的名义呼吁给予他 "稳固的多数"。他还警告，"没有什么比 "在世界秩序混乱中增加一个法国秩序混乱 "更糟糕了。

法新社说，在周二晚间抵达罗马尼亚时，马克龙赞扬了部署在那里的500名法国士兵的 "担当"，以 "保护 "受到乌克兰战争威胁的东欧国家。之后他于周三访问支持摩尔多瓦，并可能对基辅进行一次微妙的访问。