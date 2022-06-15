马里：法国俘获伊斯兰国恐怖组织一高级头目

法国/马里

法国军方透露，法国士兵进入从马里撤军的最后阶段。与此同时一名高级圣战组织领导人在马里边境地区被法国军队抓获。

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法国军队在马里抓获伊斯兰国恐怖组织一名高级头目。法国军方周三告诉法新社，"2022年6月11日至12日夜间，反恐机制巴克汉部队的一次行动（......）导致大撒哈拉地区伊斯兰国恐怖组织（EIGS）的一名高级成员Oumeya Ould Albakaye被俘获。"

一位安全人士周二晚间告诉法新社，这位 "曾被认为是前埃米尔 "阿德南-阿布-瓦利德-萨哈维（Adnan Abu Walid Al-Sahrawi）"的继任者，有处理爆炸物的技能"。消息人士说，阿尔巴卡耶是马里古尔马和布基纳法索北部乌达兰的EIGS领导人。"他组织了几次针对马里不同军事机构的袭击，包括在加奥的袭击。

他被指控对大量虐待马里和布基纳法索人民的行为负有责任。

在参加马里反恐九年之后，法国正在完成从马里的军事撤离，这是由2020年8月以来在巴马科执政的军政府所要求的。

法新社说，近几个月来，法国和马里之间的关系恶化，军政府使用了它所说的俄罗斯教官，即来自俄罗斯瓦格纳公司的雇佣兵。法国及其盟友指控该雇佣兵公司在非洲和其他地方从事有争议性活动。

据法国军队说，被俘的圣战分子酝酿的攻击直接瞄准巴克汉部队撤离马里的部署。

据消息称，法国军方将被俘的恐怖分子拘留数日并对其审讯，其后将把被俘虏的恐怖分子移交给马里当局。