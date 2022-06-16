法国酷暑提早 气象预报周六温度冲到最高:巴黎37 °C ，南部可高达40 °C

法国酷暑今年提早来袭，气象预报周六(18日)温度将冲到最高：巴黎37 °C ，南部某些地区可高达40 °C。此外，法国几个地区需要担心会出现极端高温，预计热浪将持续到下周初。

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今年法国酷暑提早来袭 自本周初以来，温度计是上升又上升。在法国蔓延的热浪本周四在温度和地理范围方面都在增强。

因此，在埃罗省( l’Hérault) ，在周四下午 4 点 32 分，在Saint-Jean-de-Minervois 的温度攀升至 40°C。法国气象局指出，这是除科西嘉岛以外的法国大都会的酷暑提早到的记录。

虽然这股热浪最终应该会在下周初持续下去，气象局本周四早上发布了未来几天的气温预测。 最初预计从周六晚上开始会有雷暴和降温。

本周四，受 35°C 至 40°C 高温影响的地区正在扩大。它涵盖了季龙德河口及其周边地区，直至东比利牛斯山脉和地中海周边地区。

周五，最热的气温将出现在从法国西北海岸的芒什省 (la Manche) 往下拉到罗纳河谷的这条线以西的地区。 在新阿基坦( Aquitaine) 和奥克西塔尼（Occitanie），当地温度将超过或是接近 40°C。

在法国其他任何地方，气温都将超过 30°，巴黎盆地以南，最高可达 37°C。

周六应该是这股热浪中最热的一天。 只有少数沿海和大西洋的外围地区不会受到高于 33°C 的温度的影响。

兰德斯( Landes )和奥尔良 (l’Orléanais )之间的最高气温将达到 42°C。在这个区域的周围，特别是从大巴黎地区到奥克西塔尼，应该是 38°C 到 40°C。

在其他地方，气温将是 33 至 39°C，局部尖峰温度可达 40°C。在周六，温度的绝对记录可能会被打破。

到了周日，酷暑情况会好转一点点。在东部、中部山区地块和南部仍是受热浪影响最大的地区，气温介于 33°C 至 39°C 之间。