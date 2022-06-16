马克龙乌战以来首访基辅，支持乌克兰夺回所有领土

法国/乌克兰

2022年6月15日晚，法国总统马克龙（中）与德国总理朔尔茨（右）及意大利总理德拉吉乘专列，自波兰边境，抵达乌克兰首都基辅访问。这是俄乌战争爆发以来，三国领导人首次访问乌克兰。

法国总统马克龙与德国总理朔尔茨及意大利总理德拉吉16日清晨抵达乌克兰首都基辅。这是自俄乌战争2月24日爆发以来，三国领导人首次访问乌克兰。目前仍担任欧盟轮值主席德马克龙表示，此行是要展示欧盟在乌克兰议题上的团结一致，向乌克兰表达支持。

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据法新社报道，此前在与俄罗斯交界的摩尔瓦多访问的法国总统周三夜间与德国总理朔尔茨和意大利总理德拉吉会合，自波兰东南一个小站出发，乘专列抵达基辅，在那里与罗马尼亚总统会合。

将在6月30日卸任为期6个月的欧盟轮值主席的马克龙抵达基辅后表示，此行是为了展示欧盟团结一致，也是向乌克兰表达支持，不仅为现在，也是为将来。

马克龙此次基辅之行颇有些千呼万唤。自俄乌战争开始以来，马克龙一直坚持与俄罗斯总统普京通话的策略开始引发质疑，而他不久前关于应当避免羞辱俄罗斯的表述更引发乌克兰总统泽连斯基强烈反弹，担心法国推动乌克兰与俄罗斯达成某种妥协。马克龙抵达基辅之际，路透社引述未具姓名的法国外交途径消息指出，法国支持乌克兰获得全胜，收复包括克里米亚在内的所有被俄罗斯占领的土地。

德国总理朔尔茨接受媒体访问时表示，德国将始终帮助乌克兰，无论时间长短。他表示，此行不仅是要展示与乌克兰的团结，也是保证对乌克兰的援助，无论是经济援助，人道援助，还是武器支援，都将继续。朔尔茨在德国向乌克兰提供武器问题上在国内面对极大压力。

法德意罗四国领导人到访之际也正是欧盟委员会将就是否接受乌克兰启动加入欧洲联盟进程做出表态的前夜。四国领导人将与泽连斯基就乌战情况以及乌克兰入盟议题展开讨论。此前对接纳乌克兰入盟多有犹豫的欧盟目前似乎正改变立场。

但在与泽连斯基会谈之前，四国领导人当日上午将首先前往某个曾在俄军占领期间遭遇屠杀的地点访问。目前尚未披露具体地点。今年3月，国际媒体在俄军撤离后的布查等城镇发现大规模杀戮后的景象。国际司法机构以及人权组织目前都在为确定当地是否发生反人类罪行以及确定相关责任人搜集证据。