滚滚热浪！法国西南部周六气温会超过40度

法国/天气

法国和西班牙正在遭遇来自北非马格里布地区的滚滚热浪的袭击。法国西南部地区周六的最高气温预计将会超过40度。

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法国人和西班牙人被酷热的天气给热晕了。

周五，来自北非马格里布地区的热浪袭击了欧洲南部地区，特别是袭击了法国的西南部地区。预计这里周六的最高气温将会超过40度。在西班牙，热浪则引发了好几场火灾。

法国气象局气候学家马蒂厄·索雷尔(Matthieu Sorel)说，“这次的热浪是1947年以来法国记录到的最早的热浪”。这名气候学家认为这是“气候变化的标志”。这波热浪还没有结束，法国气象局警告说，“周六下午，法国西部的气温将进一步升高”，“有可能会打破记录绝对值”。

周五，法国至少有13个市镇的6月份气温记录被打破，在法国南部的卡尔卡松，气温达到了40.4°摄氏度。

科学家们表示，热浪在欧洲的增加，是全球变暖的直接后果，温室气体的排放增加了热浪的强度、持续时间和重复出现的频率。

在法国，热浪几乎蔓延到了全国，法国西南部的14个省已进入红色警戒状态。周五，这些地区的中小学学生都呆在家里，没有上学。

在西班牙，消防员周五继续在努力扑灭全国各地的多场火灾。近一周以来，异乎寻常的热浪一直在袭击西班牙，气温有时超过40摄氏度。