英国政府批准引渡维基解密创始人阿桑奇到美国

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阿桑奇的妻子斯特拉表示关注言论自由的人应该为英国政府的引渡决定感到羞愧

英国政府周五证实，已经签署了法令将维基解密创始人朱利安·阿桑奇引渡到美国。维基解密曾经于2010年公布70多万份美国外交和军事机密文件，随后阿桑奇受到多项包括间谍行为的刑事指控，被美国通缉，如果被定罪，他面临高达175年的监禁。

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英国内政部周五宣布内政大臣帕特尔已经签署政令，经过地方法院和高等法院的审议，批准将维基解密创始人阿桑奇引渡到美国。英国内政部一位发言人指出，英国法院没有发现引渡有不公平和滥用程序，也没有违反人权，包括阿桑奇享有公平的审判和言论自由，而且他在美国期间将受到包括与他健康相关的适当待遇。

维基解密曾经于2010年公布70多万份包括伊拉和阿富汗相关的美国军事机密文件。随后阿桑奇在伦敦的厄瓜多尔大使馆避难7年后于2019年被捕。

美国司法部门长期以来要求引渡阿桑奇，阿桑奇受到多项包括间谍行为在内的刑事指控，被美国通缉，如果被定罪，他面临高达175年的监禁。

阿桑奇目前被关在伦敦高度戒备的贝尔马什监狱。

今年4月，伦敦法院发布正式引渡令。英国内政部今天正式宣布对阿桑奇的引渡令，他有14天的时间对今天周五的决定提出上诉。

阿桑奇的妻子斯特拉表示关注言论自由的人应该为英国政府的引渡决定感到羞愧。

维基解密则表示这是一个新闻自由和英国民主的黑暗日。