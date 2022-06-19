法国立法大选第二轮投票 马克龙押注多数议席

法国立法选举第二轮投票

法国周日（6月19日）举行第二轮立法选举投票，其结果将决定刚连任的总统马克龙在未来五年执政的回旋余地，他面临一个“极左+左派+生态”联盟的严峻挑战。

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法国大约4800万选民被呼吁投票，更换下一届国民议会的577个议席。但据民调，弃权的情况预计会像第一轮一样大量出现。6月12日第一轮投票有超过二分之一的选民弃权。

法国投票站于早晨8点开放，并将于18点关闭，大城市延至20点关门，届时将知道第一批估计结果。法国海外领地，特别是北美地区，已于昨天周六开始投票。

如果投票结果非常接近，国民议会席位的精确分配，也就是马克龙总统是否获得绝对多数，可能在深夜才能揭晓。

据法新社报道，周五授权的最新民调显示，由马克龙领导的中间派联盟Ensemble！应该可以获胜，但未必能获得289个（共577席）绝对多数议席，而这一门槛对于马克龙未来执行他的政策和宣布的改革措施至关重要。

如果这次选举马克龙只得相对多数，那么他将不得不寻求其他政治团体的支持来批准其法案。

在6月12日的第一轮投票中，即将结束任期的马克龙多数派与梅朗雄的左翼联盟Nupes不相上下（得票26%左右）。后者成功地将社会主义者、生态主义者、共产主义者和他自己的激进左翼运动“法兰西不屈服”聚集起来。

周四，在从基辅返回的路上，马克龙用"极端主义"警告人们极左领导人梅郎雄想让法国离开欧洲的主张，并警告人们，如果梅郎雄联盟获胜，将在法国播下"混乱"的种子。马克龙渲染这次投票的关键得失说，乌克兰战争影响了法国人的日常生活，并坚称"需要一个真正的“欧洲法国”，以便能够用清晰明确的声音说话"。

极右翼的重量

今天周日的投票将确认始于2017年马克龙首次当选总统后，法国政坛重新洗牌的三巨头新格局：中间派，激进左派，极右翼。

法新社指出，选举中的另一个问题，也许是这个漫长选举序列的主要教训，那就是玛丽-勒庞背后的极右势力的崛起，她在总统选举中，已数次进入了第二轮参加决赛。

选勒庞的政党--国民联盟（RN）有望在本次立法选举中拿到15个议席，以便在国民议会中组成一个政党团体。这将是该党历史上仅有的第二次。该党认为，法国议会选举的两轮多数投票制度对其不利。