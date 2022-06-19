法国立法选举结果的五个重要看点

法国立法选举

在埃马纽埃尔-马克龙连任两个月后，法国总统阵营周日晚上在第二轮立法选举中受重创，在国民议会中被剥夺了绝对多数，并面临极右派的强力突破。

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法新社统计关于议会下院577名议员选举的五个重点：

给马克龙的一记耳光

中间派-自由派的总统联盟Ensemble！没有获得绝对多数的289席，将不得不在国民议会中以相对多数的方式行事。根据民意调查机构的预测，这个联盟至少还需要40名代表，才能达到单独执政所需的289名代表。这是自1958年生效的第五共和国中最少的相对多数。

如果最后这个结果得到证实，埃马纽埃尔-马克龙是否有能力治理国家并通过承诺的改革，特别是养老金改革的问题都将被质疑。

左派——第一反对派力量

法国激进左翼领导人让-吕克-梅朗雄没有成功地将共治的局面强加给埃马纽埃尔-马克龙 ,也错失当总理的机会， 但他成功地使左派（联盟）成为国民议会的第一反对派力量，根据预测，该联盟大约有150个席位。在左翼联盟NUPES的旗帜下，这个汇集了社会党、生态党、共产党和激进左派联盟法兰西不屈服党的联盟击败了马克龙主义阵营的几个人物，阻止了总统获得绝对多数。

梅朗雄说："我们在不到一个月的时间里成功实现了我们给自己定下的政治目标：打倒那个以如此傲慢的态度扭住整个国家的胳膊，在没有人知道为什么的情况下当选的人"。

极右翼的重大突破

法国极右翼国民联盟RN的目标是至少达到在国民议会中组建集团所需的15名代表：根据预测，极右翼的全国联盟可能拥有这个数字的六倍。

在加来海峡（北区）再次当选，极右派党魁玛丽娜-勒庞可能拥有80至95名议员，比目前多10至15倍。她说："我们将是一个坚定的反对派，不纵容，负责任，尊重机构，因为我们唯一的指南针是法国和法国人民的利益。

重头人物的失败

马克龙阵营的几个重要人物没有当选也是这次总统的极大挫败，包括即将离任的议会主席理查德-费朗和多数派议会代表克里斯托夫-卡斯塔内。

有 三位部长也没有成功当选，根据爱丽舍宫最近重申的一项潜规则，他们将不得不离开行政机构。

弃权率高

与第一轮一样，超过二分之一的选民在第二轮投票中没有参加投票。与第一轮相比，弃权率再次上升到53.5%至54%之间。但它并没有打破2017年的记录（57.36%）。不过，它还是达到了这类选举的第二高水平。