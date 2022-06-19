马克龙遭重挫 左翼联盟空前突破 极右翼有斩获

法国立法大选

法国总统马克龙阵营遭遇挫折，他的前进党及中间党派联盟没有在周日的立法选举中取得绝对多数，虽然在未来的国民议会中为第一大党，但这一“胜利”被视为失败。而梅郎雄领导的法国左翼联盟挑战成功，极右翼玛琳娜.勒庞领导的国民联盟也颇有斩获。

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4月24日再次高票当选法国总统的马克龙，数日来不断呼吁，希望法国选民给他一个明确而坚实的绝对多数，从而使得他能够实施其竞选时的改革承诺，但三家出口民调的初步结果显示，总统的中间联盟获得的席位分别在210-250，200-260以及205-235之间，远离289席的绝对多数。

而竞选中明确与总统阵营作对的由梅郎雄领导的左翼联盟，虽然不能实现其与总统马克龙共治的许诺，由于在竞选初期成功联合，取得了左翼阵营近年来罕有的成功。根据出口民调，该联盟获得的议席分别为150-180，160-200，170-190之间。左翼联盟集结了法国不屈服党，法国社会党，法国绿党以及法国共产党，将成为法国国民议会第一大反对党。

极右翼国民联盟领袖玛琳娜.勒庞在总统大选时进入第二轮决选，她的党获得的议席将获得历史性突破。根据三家机构的出口民调，国民联盟未来的席位分别为80-100，60-100，60-75之间。国民联盟出乎意料获得如此多的议席，将轻而易举在新一届国会组建党团，组建党团的门槛是15席，除了1987年短暂实施比例制时期，极右翼党派此前获得的议席从来都未能突破这一门槛。

传统右翼，曾在法国政坛多年执政的共和党，根据三家出口民调，在议会获得的席次，下限为60席，上限为80席。

如果上述出口民调的结果最后证实，这一第五共和国罕见的选举结果将提出一个非常严峻的问题：马克龙未来将如何领导国家，将如何让国会通过他的改革计划？