2022年立法选举20点初步结果：执政党224席远未获绝对多数；左翼联盟149席；极右翼RN大增获89席

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本周日2022年6月19日，法国人再次被召集参加第二轮立法选举的投票。谁将成为5年内当选的577名议员？总统联盟Ensemble！希望赢得新的绝对多数--它需要577名议员中的289名--但根据民意调查，这远未获得，因为在Nupes的旗帜下联合起来的左派预期会有突破。

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关键点。

►2022年立法选举20点初步结果：执政党224席远未如愿获绝对多数（289席）；左翼联盟NUPES获149席，该联盟主导人法兰西不屈服党的党魁梅朗雄总理梦难以实现；但值得关注的是极右翼RN席位大增获89席，将组成议会第三个党团。

根据民调机构的初步估计，马克龙主义联盟Ensemble！在周日的第二轮立法选举后，基本上失去了在国民议会中289个席位的绝对多数，主要反对派的左翼联盟Nupes和极右翼国民联盟RN获得重大突破。

在最终结果出炉前， 根据五家民调机构的估计，Ensemble！可获200至260个席位，左翼多各党派（法兰西不屈服党，社会党，法共，绿党）联盟Nupes150至200席，极右翼RN为60至102席，，传统右翼LR/UDI为45至80席。

根据不完全统计结果未来法国议会的席位分配示意图：

Projecções resultados das legislativas. © FMM

► 投票结果将决定总统埃马纽埃尔-马克龙在未来五年的回旋余地，对抗左翼联盟NUPES。

► 根据内政部的数据，下午5点，法国大都市的投票率为38.11%。与一周前的第一轮选举相比，这一数字下降了1.31%，但比2017年第二轮立法选举时达到35.33%的数字有所上升。

Participação às 17h na segunda volta das Legislativas francesas. © RFI

► 大西洋和太平洋地区的法国海外居民周六提前投票，法国海外居民也是如此。第二轮结束后，国务卿贾斯汀-贝宁在瓜德罗普被广泛击败。因此，她应该从政府辞职。左翼联盟支持的候选人赢得了波利尼西亚、圭亚那、瓜德罗普和马提尼克岛的大量选区。

►法新社报道：周日第二轮立法选举的投票率与2017年相比略有上升，总统马克龙是否能在议会中保持多数，对抗团结一致的左派，悬念依然存在。 超过4800万法国人被召集到投票所，直到下午6点，大城市的晚上8点，进行第二轮投票。

虽然法国部分地区仍然面临着前所未有的热浪，但根据内政部的数据，截至17:00，法国大都市的投票率为38.11%，低于一周前的第一轮投票率（39.42%），但高于2017年的第二轮投票率，后者在同一时间达到35.33%。

根据三家民调机构的初步估计，弃权票最终将达到54%。这比第一轮（52.5%）要多，但比2017年的第二轮要少，当时有57.4%的人放弃了投票，这是1958年以来的最新记录。

总统联盟Ensemble！希望赢得新的绝对多数--它需要577名议员中的289名--但根据民意调查，这远未获得，因为在Nupes的旗帜下联合起来的左派预期会有突破。