马克龙失去议会绝对多数 进入政治颠簸期 但非“死局”

法国/立法选举/政治

法国6月19日议会选举第二轮投票的结果显示，总统马克龙的阵营尽管仍居议会第一，但失去了绝对多数。预计他的各项政策或将受到极左和极右两个“强大反对派”的掣肘。一般认为马克龙正进入一个政治颠簸期，而非“死局”。

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据法新社报道，马克龙阵营在议会577个席位中，赢得了245个；梅郎雄的“极左翼+左翼+生态”联盟（Nupes）得到137席；勒庞的极右翼国民联盟（RN）取得历史性突破，获得89席，位居第三。这个结果确认了近几年来法国政坛三大巨头的新格局。

此外，在新一届议会中，将有37.3%女性议员，低于2017年的39%。

在马克龙第一任期的5年期间，他在议会的绝对多数，令其所有施政项目几乎不经讨论就投票通过。而在下届的议会，将有两个“坚决敌视”马克龙的“强大”反对派坐在那里。

因此，在马克龙竞选连任两个月后，其总统的授权已在动摇，他的改革项目，包括养老金，也在动摇。法国正朝着未知的政治领域迈进。

并非“死局”

其实，马克龙还有一条活路，便是合纵连横：首先可争取法国传统右翼共和党人（LR）的支持，尽管后者仅获 61席，但加起来远超绝对多数，足够通过议案。

若马克龙与传统右翼结盟，那么其政府的未来走向可能更加偏右。不过，传统右翼共和党人也有顾虑，包括担心失去该党存在的本色，被马克龙彻底吃掉。

此外，马克龙还可从梅郎雄的阵营挖墙脚：特别是一些生态人士，在欧洲，对莫斯科，对北京等问题上，与“亲俄反欧”的梅郎雄素有分歧。