巴黎夏至音乐节在新冠疫情及战争困扰中庆祝不惑之年

法国/第40节夏至音乐节

自1982年首次在法国尝试的夏至音乐节今年在俄乌战争干扰以及经济衰退阴影下迎来40周年。这也是这项每年一度的音乐活动经历两年新冠疫情困扰之后首次全面恢复原本的全民参与共庆的形式。

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今年的夏至音乐节两年来首次走出新冠疫情下各种限制聚集防疫措施的束缚，恢复传统的街头音乐活动形式。这项当年谨慎启动尝试的文化活动如今也进入不惑之年。

1982年，在法国第五共和国体制下首次上台执政的以社会党为首的左翼执政联盟一年前刚刚上任。时任文化部长雅克-朗倡议发起了夏至音乐节活动。40年后，雅克-朗对当年提出这项大胆尝试时的忐忑不安仍然记忆犹新。他向法新社表示，当时他们十分担心这项倡议无法激发人们对走出家门在街头尽享音乐之乐的兴趣。首届音乐节的设计时间只有半小时，足见其倡议者们当时心中的不安。为动员民众参与，雅克-朗甚至亲自出场，在文化部院内演奏钢琴。

首届音乐节的确也并不成功。不过，1983年，音乐节就开始初具规模，并在此后不断扩大。新冠疫情之前，每年的6月21日，法国各大小城市，从官方机构以及知名音乐厅到街头巷尾，都有音乐活动。从名家大腕，到首次面对公众的音乐爱好者，从古典音乐，到不同形式的乐器、不同风格的演奏或演唱，夏季音乐节不仅真正成为法国每年一度的全民文化活动，而且也自80年代中期就开始走出国门，如今已经在世界各地上百个国家演绎出不同版本。

夏季音乐节启动之初曾面对不少质疑。当时初次上台的左翼政府面对通货膨胀带来的经济压力，紧缩措施似乎已势在必行。有人质问文化部长此时推出全民文化活动是否不合时宜、是否在试图转移公众视线。但这项由政府倡议发起的活动显然在民间得到了广泛响应。40年后的今天，法国以及世界都不同程度面对伴随能源价格上涨而来的物价飙升，以及俄罗斯入侵乌克兰战争背景下令人不安的国际环境，新冠疫情一波接一波也继续不同程度地影响人们的正常生活。但这种令人沮丧的环境也许正需要音乐的抚慰或释放。