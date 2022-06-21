法国今年5月份交通事故死亡率比去年增加36%

根据法国道路安全部会21日提出的数据显示，今年5 月交通事故死亡率急剧上升，与新冠疫情爆发前的 2019 年相比上升 21% 与 2021 年 5 月相比增幅为 36%，而该月有一定的旅行限制。

广告 继续浏览后续

法国道路安全部会提出的这份交通死亡率报告的数据被认为“非常令人担忧”。 道路安全部会周二(21日)宣布，5 月份法国的道路上共有 293 人死亡，与 2019 年同月相比增加了 21%，这是新冠疫情大流行之前的参考年。

与 2021 年 5 月相比，今年的增幅为 36%，该月因新冠疫情危机，民众受到某些旅行限制。 与 2019 年相比，骑自行车者的死亡率（22 人死亡）几乎翻了两番，而两轮摩托车驾驶的死亡率（92 人死亡）几乎翻了一番。

法国道路安全跨部会副代表 David Julliard 告诉法新社，“（从 5 月开始）的数字非常令人担忧，并呼吁所有道路使用者意识到扭转这条曲线，因为我们已经连续两个月看到情况恶化”，

根据机动环境风险评估专业中心(Cerema )的数据，2022 年 5 月，“与 2021 年 5 月相比，法国人旅行量平均增长了 10%”。这也解释了为何，交通死亡率与 2021 年相比有所增加，但与 2019 年相比没有增加。