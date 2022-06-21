法国总理博尔内请辞 总统马克龙拒绝

法国总理请辞

法国政府总理伊丽莎白·博尔内（Élisabeth Borne )依照传统，在立法大选结束后，提出请辞，但被总统马克龙拒绝了，理由是为了"政府继续执行任务"。

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爱丽舍宫6月21日星期二宣布，总统埃马纽埃尔-马克龙拒绝接受其总理伊丽莎白-博尔内提交的辞呈，"以便政府能够继续履行任务"。

据法国《世界报》说，按照传统，在立法选举之后，政府首脑要提出辞职，然后总统再立即重新任命。这种做法相当于对总理进行了新的合法化。

该报引述法国高层的解释说，总统拒绝政府的辞职，是为了避免自己的行政部门“受阻”，在新团队获任命之前，沦为"匆忙处理日常事务"的机构。

据一位马克龙主义者称，还有一些"重要的法令"必须在未来几天签署，他提到高中生申请大学的新系统（Parcoursup）、公务员薪酬计算指数、落实有关医院急诊住院闪电任务的建议，或将汽车奖励延长至7月1日的文本。

这就意味着生态过渡部长蒙沙兰（Amélie de Montchalin）或卫生部长布吉尼翁（Brigitte Bourguignon），尽管她们在立法选举中被击败，但仍将签署有关法令。据马克龙的一位顾问表示，规则不变（选不上离职），这两位部长将会在适当的时候被邀请离开政府。

不过，总理博尔内夫人在刚刚结束的立法选举中获胜，以52.3%战胜了梅郎雄支持的候选人。

法兰西不屈服党党魁梅郎雄原想以旗鼓相当的得票率，迫使马克龙任命他为下届总理。但最终因差一百多席，而需暂时搁置梦想。他的副手奎特南斯（Adrien Quatennens）则大声呼吁现总理博尔内（Elisabeth Borne）辞职。

据法新社报道，不屈服党的二号人物奎特南斯今天在议会批评马克龙拒绝让总理博尔内辞职的做法说，“马克龙似乎并未从刚刚的选举惨败中得出任何教训”。他还称，“博尔内女士不具备治理国家的能力，应该离开”。

昨天，法国极右翼国民联盟临时主席巴德拉在博尔内请辞之前表示，现在是总理博尔内"交出围裙"的时候了。但该党1号玛丽娜-勒庞今天向媒体表示，换掉总理博尔内改变不了什么。对她来说，关键问题是法国人说的话必须被听到，并能够通过自己的投票表达出来。（她暗指立法选举两轮多数制对她的极右政党不利）。