立法选举遇挫 马克龙开始合纵连横 邀各党党魁会面

马克龙与各党磋商

立法选举中失利两天后，马克龙在爱丽舍宫接待从极右到极左的主要政治力量领导人。2022年6月21日

法国总统马克龙在周日（6月19日）的立法选举中失去了议会“绝对多数”。两天后，面对改革项目在议会受阻的风险，他启动“合纵连横”，邀各党派领导人会商洽谈，试图寻求“建设性”解决方案。

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今天，法国各党派首脑穿梭爱丽舍宫的“芭蕾舞”从上午10点开演：总统马克龙今天的日程是先后单独接待6名党派政要。他们依次是：法国传统右翼共和党（LR）主席雅各布（Christian Jacob），传统左翼社会党第一书记福尔（Olivier Faure），传统中派的民主运动党主席贝鲁（François Bayrou）。

今天下午的节目安排：马克龙首先与自己创建的“共和国前进党”执行官格里尼（Stanislas Guerini）碰面，然后与极右翼国民联盟主席玛丽娜-勒庞（Marine Le Pen）见面，最后将时间留给法国共产党全国总书记鲁塞尔（Fabien Roussel）。

明天周三，马克龙还将与欧洲生态-绿党（EELV）领导人于连-巴尤（Julien Bayou）和极左翼法兰西不屈服党的代表洽谈。该党领袖梅朗雄派遣他的副手奎特南斯（Adrien Quatennens）和该党议员帕诺（Mathilde Panot）前往爱丽舍宫与马克龙见面。