被逼到墙角的马克龙周二干了这些事！

法国/政治/立法大选

被逼到墙角的马克龙周二咨询各政党负责人，总理博尔内则展示自己“在工作”。

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在周日的立法选举中失去了议会绝对多数的法国总统马克龙周二试图重新掌握主动权。马克龙周二接待咨询了各政党的领导人，以期找到“建设性的解决方案”，从而防止国民议会出现政治僵局。另外，也是周二，马克龙对总理博尔内表达了他的支持，马克龙拒绝了博尔内的辞呈。

就总理博尔内，政府发言人奥利维亚·格雷瓜尔在总理府和政府各部长举行“工作会议”后宣布，总理博尔内将于下个星期会见刚当选的本届国民议会各政党的党团主席。

政府发言人强调，政府总理“在工作，她正在与政府一起准备接下来几天我们必须发布的所有政府令”。

博尔内女士上任总理刚一个多月。周二上午，博尔内总理提出的辞呈受到了总统马克龙的拒绝，博尔内的总理职位因而得到了确认，直到国家元首发出另行通知。根据法国总统府，马克龙之所以这么做，是为了“政府可以继续落实工作”。

法国的政治传统是，在议会选举后，政府首脑提出辞职，然后立即重新获得任命为总理。但是，在此次周日的立法选举中，总统政党的选举结果令人失望，马克龙在议会失去了绝对多数，因此，普遍认为，博尔内的总理职位能不能保得住，是未知数。

总理博尔内身边的人解释说，“总理要求继续留任，以便在面对法国局势和紧急情况时，有处理的工具。”“未来几天有许多政府令要颁布”。

法国经济部长勒梅尔在离开总理府时则表示说，“我们来这里事为了治理，我们是经由法国人民选举后来治理的，我们是在伊丽莎白·博尔内和共和国总统的领导下来治理的。”