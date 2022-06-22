内政难缠下：“欧洲强人”马克龙能否继续外交洒脱？

法国/马克龙

法国总统马克龙明天起开展多日多地多个峰会的外交投入。在拒绝反对派施压要求解除对总理博尔内的任命后，维持让现政府运行背景下，法国总统马克龙因日程需求，不得不抽身投入外交，除了欧盟峰会，北约峰会，G20峰会，还有联合国关于海洋保护峰会，马克龙或能远离巴黎内政纠缠，但如何解决谈判获得议会多数结盟难题，会不会让马克龙的欧洲强人形象受损，引起关心。

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法国立法大选中，法国总统马克龙丢失了绝对多数。是在这场政治危机中，马克龙开始了一场外交马拉松之旅。据法新社今天报道说，尽管时机不好，但他无法逃避：在一场政治危机中，马克龙被迫花几天时间离开巴黎，连续参加欧盟、七国集团和北约峰会，这些会议都将作出重要决定，而法国占有份量。

从现在到本月底法国仍然担任欧盟理事会主席国期间，他将会见许多领导人，他们将密切关注国家元首的言行：他是否会因为选举受挫和失去民议会的绝对多数而在国际舞台上显得弱小？爱丽舍宫向我们保证，情况将不会如此。"总统府还说："选举结果决不影响总统连任五年的任务。爱丽舍宫强调在许多国家，"相对多数是规则而不是例外"。

据马克龙的一位顾问说，他在欧洲各国首都感觉到 "对（选举）结果的意义的好奇，多于对法国在欧洲担任领导的能力的担忧"。

但是，如果法国像一些官员担心的那样变得无法治理，马克龙可能会看到他作为 "欧盟强人 "的形象被削弱。罗马特雷大学当代史教授保罗-马特拉（Paolo Mattera）预测说："削弱是可能的"，因为总统将 "在没有议会多数席位的情况下，不得不把大量时间和精力用于国内问题，而不利于外交政策"。

本周四和周五在布鲁塞尔举行的传统的27国夏季峰会将是第一个测试，法国作为欧盟理事会主席国的任期本月底结束。会议预计将相当一致，因为预计将就给予乌克兰欧盟候选国地位达成一致意见。欧洲事务部长克莱芒-博纳说，这应该标志着 "一个重要的、积极的、甚至可能是历史性的时刻"。

马克龙届时将为他建立一个 "欧洲政治共同体 "的想法辩护，以欢迎那些接近但不是欧盟成员或一时难以快速进入欧盟的国家，如乌克兰、西巴尔干国家、瑞士和英国。

27国集团还将与欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德一起评估紧张的经济形势，欧盟目前也面临高通胀和不断扩大的利率差异（"利差"）带来的 "欧洲经济碎片化 "风险。

马克龙周五下午或周六返回巴黎后，马克龙将于周日飞往巴伐利亚阿尔卑斯山和埃尔穆城堡，届时德国总理朔尔兹将还欢迎包括美国总统拜在内的七国集团领导人。该会议议程上包含：对俄罗斯的制裁，乌克兰的重建，但也有因乌克兰谷物被封锁而受到威胁的全球粮食安全，以及能源安全和向绿色能源过渡的双重挑战。

据爱丽舍宫周三宣布，马克龙预计将在 "全球粮食安全联盟 "的框架内发表声明，并支持德国提出的 "抵御气候风险 "的建议。

6月28日，马克龙将去马德里参加北约峰会，该峰会将30个成员国聚集在一起，为期两天。北约讨论将再次围绕乌克兰战争展开，这场战争给北约带来了高度关注。马克龙昨天周二接见北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格时，重申他 "支持芬兰和瑞典加入联盟的主权选择"，这两项申请当然目前被土耳其阻挠。

马克龙还将捍卫法国对北约未来的想法，坚持考虑欧洲防务。

马克龙还将于6月30日在里斯本停留，参加联合国关于保护受到气候变化和人类活动威胁的海床的会议，从而完成他的外交马拉松。预计马克龙将宣布法国申办2025年的下一届海洋会议。