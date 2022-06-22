法国新政府一女部长被指控强奸

法国

法国巴黎检察官办公室周三宣布，在针对现政府成员Chrysoula Zacharopoulou提出两起强奸指控后，法国司法系统已开启调查。消息没有说明指控细节。法国政府目前有至少两名部长被指控性犯罪。

广告 继续浏览后续

法国一名政府成员Zacharopoulou在被强奸投诉后被司法调查。据法新社说，Zacharopoulou是一名希腊裔法国妇女，是负责发展、法语国家和国际伙伴关系的政府国务秘书。

据披露此案的法国《玛丽安》周刊报道，被指控的行为是在她作为妇科医生的职业背景下实施的。巴黎检察官办公室说，第一份投诉是在今年5月25日提出的，两天后开始调查，并补充说，第二份投诉是在6月16日提出的。关于这第二项投诉，《玛丽安》援引一位接近此案的消息人士的话说，指称的事实发生在2016年的 "医疗背景下"，涉及一名成年妇女。

46岁的Zacharopoulou自2019年以来一直是欧洲议会议员，上个月被任命为国务秘书。她是马克龙总统的政党La République en Marche（LREM）的成员。去年，Zacharopoulou受政府委托负责了一项关于子宫内膜异位症的研究任务，这是她多年来一直参与的课题。她的报告已于1月提交给爱丽舍宫。

法新社说，法国现政府有几位法国部长被指控犯有性暴力，如内政部长Gérald Darmanin，他是强奸投诉的目标，投诉最初被驳回，然后又有新投诉重新开始，检察官在2022年初要求驳回该投诉。而最近，团结部长达米安-阿巴德被指控犯有强奸罪。巴黎检察官办公室表示，“在这个阶段不会展开初步调查。”

宣布对女部长Zacharopoulou进行调查之际，法国总统马克龙自周日以来一直处于复杂的局面，立法选举使他的阵营在国民议会中失去了绝对多数。