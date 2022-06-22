马克龙寻求议会大联合是空梦？

法国/议会

迫于在法国立法选举中的糟糕结果，法国总统马克龙22日周三继续与反对派和他的盟友协商。其中一度民族团结政府的假设被考虑，但立即被完全拒绝了。马克龙目前维持拒绝与极左与极右政党联合，右派铁了心拒绝合作，其余小党议员恐怕人数单薄。法国议会绝对多数被设定为289名议员。

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据法新社今天报道称，法国第二轮议会选举结束后的三天，法国的政治局势对总统马克龙来说仍然是混乱和复杂的，因为他无法在国民议会中获得明显的多数票，所以将被迫重新审查他的计划。而自周日以来，马克龙一直保持沉默，并从周四开始进入国际外交的漫长隧道（欧洲理事会、七国集团、北约峰会），将远离一下法国内政。

马克龙今天周三继续会见各反对派的领袖包括绿党Julien Bayou和La France insoumise（激进左翼）团体主席Mathilde Panot，以及总统的盟友、前总理Edouard Philippe，地平线党的领导人。

据总统府解释说，周二，他接待了来自多数派和反对派的其他几位政党领导人，希望确定建设性的解决方案"，以便打破僵局。

对于议会上院主席杰拉德-拉切尔（LR，右）来说，这个国家 "有可能难以治理"。他在接受《巴黎人报》采访时，呼吁总统 "深刻改变态度"。

中间派的自由联盟在上届立法机构中拥有绝对多数，马克龙总统在他的第一个五年任期内也依赖该联盟，在周日的投票后，该联盟在577个议会总席位中只保留了245个席位。绝对多数被设定为289名议员。今次议会的其余部分主要由左翼联盟Nupes（约150个席位）、极右翼（89个）和右翼（61个）组成。

共产党领导人法比安-鲁塞尔在周二的与马克龙会见结束时说，马克龙正在 "考虑 "组建一个 "民族团结政府"，以便在议会中找到 "摆脱政治僵局的办法"。不过在法新社的询问下，在4月总统选举中被马克龙击败的极右翼议员玛丽莲勒庞也表示，马克龙曾提到这种可能性。但在周三上午，这种民族团结的想法似乎已经烟消云散了。

据玛丽莲勒庞说，"实际情况不允许这样做了"。而在右边的共和党（LR）中，秘书长奥雷利安-普拉迪（Aurélien Pradié）拒绝了与马克龙结盟执政党可能，他指控这不过是一场 "强迫婚姻"。

据负责与议会关系的部长奥利维尔-韦兰则将极右派和极左法兰西不屈服党排除在这个可能的民族联合多数派之外，因为据他说，他们不在 "共和的调调上"。维兰详细介绍了几条途径：多数派的 "扩大"，"中左/中右超越的继续"，"更广泛的扩大"，或 "一个逐个项目的多数派系统，时左时右"。

不过，问题是法国政治将陷入不确定性里，而法国不习惯这种类型的情况。

同时，马克龙周二重新任命了他的总理伊丽莎白-博尔内。法国执政与行政陷入脆弱，带来不安。马克龙盟友也说，现在法国要求总理无论是男女，都应当是更政治化的，而不是技术型的。这可能对现总理不利。

据法新社说，新的国民议会出现的合作气氛在于，玛丽莲勒庞的89名极右翼成员今天早上在议会中迈出了第一步，服饰严肃。因为他们得到的议会着装指示是：西装和领带以及庄重严肃。这与前一天激进左翼议员更轻松的随心所欲出席议会形成鲜明对比。据玛丽莲勒庞要求，像方便面包装色，踢球一样的球衫最好不要穿进议会来。