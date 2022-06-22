马克龙打破沉默今晚对全国讲话

法国/马克龙

法国总统马克龙打破沉默。自法国第二轮立法选举剥夺了他的阵营在法国国民议会绝对多数并使法国陷入政治危机以来，马克龙说周三晚上8点对法国国民发表讲话。

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据爱丽舍宫今天报告，总统马克龙在晚上8点就立法选举的危机发表讲话。

总统府公告说，"共和国总统将在今天晚上8点发表讲话，"爱丽舍宫说，在22日这一天结束时，总统完成了倾听各政治力量的圆桌会议，马克龙试图找到一条解决危机的出路。此后，马克龙将多日必须投身外交，包括周四在布鲁塞尔举行的欧洲理事会，然后是七国集团和北约峰会。

据法新社说，马克龙22日上午接待了欧洲生态协会的秘书朱利安-巴尤、法兰西不屈服党LFI的代表阿德里安-夸特南斯和他的前总理、地平线党的领袖爱德华-菲利普。周二，他接待了共和党的克里斯蒂安-雅各布（LR）、社会党奥利维尔-福尔（PS）、弗朗索瓦-贝鲁（MoDem）和极右的玛丽莲勒庞（RN）。

是爱德华-菲利普周三今天再次呼吁建立一个全国 "大联盟"组阁，为国家提供 "一个稳定的方向"。

在周二的一次会见，共产党领导人法比安-鲁塞尔(Fabien Roussel)说，除其他情况外，马克龙正在考虑组建一个 "民族团结政府"。马克龙还在玛丽莲勒庞面前提到了这一选择话题，但玛丽莲勒庞在周三表示，"现在的情况并不证明民族团结政府是合理的。

马克龙似乎并没有对社会党奥利维尔-福尔和右派共和党克里斯蒂安-雅各布会面时提起这个联合话题，但他们保证。"我们不会参与任何安排、任何计划。"

尽管共和党许诺，"我们永远不会破坏抵制共和国机制"，但拥有60名议员的党主席克里斯蒂安-雅各布强调，他们不想进入马克龙的 "联盟协议的逻辑中"。

共和党前总统候选人，前部长歇尔-巴尼耶坚持，不会与极右的国民阵线，或来自极左的说警察杀人的人组成联合政府。

当然根据与议会关系部长奥利维尔-韦兰（Olivier Véran）的说法，有许多解围政治僵局的途径。但他还是排除了与极右和极左法兰西不屈服党LFI组成全国联合多数的可能性，因为他们不在 "共和精神原则路线上"。

但据法兰西不屈服党负责人Quatennens透露说，马克龙反而向他保证，马克龙 "认为法兰西不屈服党完全符合共和精神"。

至于马克龙今天晚上的讲话是否涉及这些话题，目前不得而知。