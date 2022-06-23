巴黎巴塔克兰剧院大门因班克斯画而价值连城 偷盗者落网遭判刑

法国/巴塔克兰剧院/巴黎恐袭案

2020年，意大利司法将被偷盗后被警方寻获的巴黎巴塔克兰剧院有班克斯纪念画作的门归还给法国。

法国司法今天判处八名男子最高两年不等的监禁判决，他们被判定偷窃，或将装饰有班克斯为纪念巴黎2015年11月13日恐怖袭击受害者而作的作品的巴塔克兰剧院大门偷运到意大利有罪。

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从巴塔克兰盗窃班克斯作品案，8名男子被判处缓刑至2年。三名三十多岁的人承认在2019年1月25日至26日晚上的8分钟内进行了盗窃，他们被判处1至4年的监禁，包括2年的监禁刑期，其他人遭判2至3年的监禁含18个月的监禁不等的刑期。

据法新社说，与检方要求继续关押或返回拘所的要求相反，法院判定他们将在电子手环下服完监禁部分刑期。

另一名41岁的被告是中了彩票变成百万富翁，也是一名街头艺术爱好者，被判处三年监禁， 他也被允许戴20个月的电子环链充当监刑。法院不同意检方关于他是盗窃的教唆者的说法，仅以接收含有班克斯作品门面的罪名判处。

这一决定是在2015年11月13日致命恐怖袭击案审判中的最后一次辩护辩论的几公里外进行时作出的，预计6月29日将作出2015年11月13日恐怖袭击案的判决。

这个身份神秘的街头艺术家声称的 "悲伤的女孩 "于2018年6月被印在圣皮埃尔-阿梅洛通道上，许多观众通过这条小巷逃离了针对巴塔克兰剧院的袭击。用巴塔克兰团队的话说，巴塔克兰剧院大门的消失引起 "深切的愤慨"。这个 "纪念和属于每个人，包括当地居民、巴黎人、世界公民的象征，被盗走了"。它曾感叹道。

调查破案人员是在2020年6月在意大利的一个农场发现了这扇金属门，大门失去了有机玻璃保护层。

在不同阶段参与运输偷盗大门的三名男子被判处10个月监禁。最后，一名58岁的意大利男子被判处6个月的缓刑，他是阿布鲁佐一家酒店的老板，有班克斯的画作点被偷大门曾经窝藏存放在他那里。