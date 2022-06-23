欧洲阿丽亚娜5号火箭运载两颗成功升空

乌克兰危机

欧洲的阿丽亚娜5号火箭周四在圭亚那欧洲航天中心成功发射，运载马来西亚和印度的两颗卫星，这也是在俄罗斯入侵乌克兰后，停止使用俄罗斯联盟号飞船火箭数月后，欧洲首次成功发射。

广告 继续浏览后续

欧洲的阿丽亚娜5号火箭于今天早晨在法属圭亚那库鲁的欧洲航天中心成功发射，运载马来西亚和印度的两颗卫星，这也是在停止使用俄罗斯联盟号飞船火箭发送数月后，欧洲航天中心首次发射。

阿丽亚娜5号火箭成功发射升空，运载印尼的Measat-3d和印度的Gsat-24的两颗卫星，总重9.8吨，专门用于电信服务和电视广播。

在阿丽亚娜5号火箭升空28分钟后，印尼的卫星首先进入距离地球1200公里的轨道，在40分钟后印度的卫星进入距离地球的3800公里的轨道，这两颗卫星的使用寿命分别是18年和15年。

自从俄罗斯入侵乌克兰后，这是欧洲暂停与俄罗斯在航空领域合作后的首次发射，也是今年欧洲航天中心成功进行的第二次运载卫星火箭发射。

俄乌战争让欧洲航天中心停止了今年另外三次使用俄罗斯联盟号飞船火箭的计划。

今年阿丽亚娜5号火箭将进行另外两此发射，随后将在2023年被阿丽亚娜6号火箭取代。