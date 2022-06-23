法兰西不屈服党2锋面议员夫妇遭观点杂志曝盘剥无证件家佣轰动政坛 确认报道失实要求开除记者

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左翼联盟以及法兰西不屈服党Nupes-LFI议员Raquel Garrido和Alexis Corbière周四要求解雇观点杂志Le Point的一名记者，该记者前一天在一篇文章中指责他们二人剥削了一名无证家佣清洁工。据观点杂志编辑说，这篇文章最后因 "错误和失误 "已被撤回。但Raquel Garrido和Alexis Corbière要求惩罚。昨天当天，两名议员就宣告聘请了律师追究该事件。

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法兰西不屈服党议员加里多和科比埃Raquel Garrido和Alexis Corbière在《观点》中被错误指控后要求解雇撰文记者。

据《观点》杂志主编艾蒂安-格内尔(Etienne Gernelle)说，这篇文章被撤回是因为 "错误和违反了谨慎原则"，他在周四的推特上向这两人道歉。

根据这篇文章，这对夫妇被指控虐待一名无证件的阿尔及利亚家佣，而这篇文章是根据清洁女工和拉奎尔-加里多Raquel Garrido和Alexis Corbière之间的所谓短信内容撰写的，结果称是虚假的。

Raquel Garrido和Alexis Corbière坚决否认文章中的所有指控，他们立即在Twitter上对编辑的道歉做出了反应："我要求立即解雇 "写这篇文章的记者。据拉奎尔-加里多（Raquel Garrido）写道"我不会就此罢休，（......）我的家人已经因此遭受了太多的痛苦。拉奎尔-加里多（Raquel Garrido）刚刚当选为塞纳-圣但尼地区的议员，她与UDI主席让-克里斯托夫-拉加德（Jean-Christophe Lagarde）竞争胜选。同样在塞纳-圣丹尼省当选的Alexis Corbière则表态：“编辑向我们道歉并撤回了文章。那就这样吧。但这不能就此结束。"他说，"这关系到这个新闻行业的荣誉和公民对新闻界的信任。必须对此实施制裁。”

据法新社说，自这篇文章刊出后，社交网络，特别是极右翼的社交网络，已经对这对夫妇发动了种种批评。

这对夫妇的律师Xavier Sauvignet告诉法新社，他正在准备两份投诉，一份是指控公开诽谤罪，另一份是针对X的伪造和身份盗窃。

法兰西不屈服党的领导人让-吕克-梅朗雄周四对此事件发声说：“诽谤科比埃和加里多Raquel Garrido和Alexis Corbière的人正在承认他们的伪造行为。他们最好质疑自己所采取的立场以及使用这种线人的原因"。

而巴黎的法兰西不屈服党议员达尼埃尔-奥博诺强调，"这个臭名昭著的谎言已经比真相更大规模地传播。损害已经造成了，正如背后教唆者以及马克龙派追随者所打算的那样。"