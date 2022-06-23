法国女总理开始咨询各党团领袖

法国/博尔内

法国总理伊丽莎白-博尔内说，她将在周四和周五与新当选的议会团体主席会面，并表示她希望 "与这个新的国民议会一起找到一条前进的道路"。法国立法选举结果没有给予马克龙执政党在议会绝对多数优势。博尔内本人选举胜利同时担任议员。反对党轰击博尔内应该辞职。法兰西不屈服党领袖梅郎雄称博尔内没有执政当总理合法性，并说这个女人合法性等于零。总统马克龙没有接受博尔内按常规做法的辞呈。

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法国总理博尔内也是法国电视台LCI20:50的嘉宾。

在总统府爱丽舍宫接待所有政党领袖之后，轮到总理博尔内说她将与各党团的主席进行交谈：奥罗尔-贝格代表执政党LREM，让-保罗-马泰伊代表MoDem，洛朗-马康利代表Horizons，玛丽莲勒庞代表极右RN，奥利弗-马莱克斯代表共和党LR，马蒂尔德-帕诺代表法兰西不屈服党LFI，鲍里斯-瓦洛代表社会党PS，朱利安-巴尤和赛丽尔-沙特兰代表绿党EELV。

据博尔内在访问大巴黎法兰西岛地区的间隙解释说："我们正在努力寻找与这个新的国民议会合作的方式"，她说她正在等待 "在明天之前对（反对派政治力量）准备做什么的解释，正如共和国总统在周三晚上的电视讲话中提到的"。

博尔内说，”这个问题已经摆在桌面上了：现在我们正在等待不同政治组织的答复。“ 她说，她相信政治力量、议员们，即使他们不是总统多数派的一部分，也希望我们的国家继续向前发展。

反对派周四将球踢回了马克龙的一边，所有人都拒绝联合政府的想法，并敦促总统为法国人民提出具体措施，同时希望让议会在 "逐案 "审查议案方面充分发挥作用。