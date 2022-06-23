法国“将可放弃俄罗斯的天然气”

天然气供应

法国能源转型国务秘书帕尼埃-鲁纳歇（Agnès Pannier-Runacher）23日在接受全天候电视台BFMTV专访时表示，法国可以放弃俄罗斯的天然气，因为我们做好了充分的准备。

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法国天然气输送网络运营商GRTGaz16日表示，自周三以来，经由德国进入法国的俄罗斯天然气输送已经中断。该公司表示，与2021年同期相比，今年1-5月穿越德国边境进入法国的俄罗斯天然气流量已减少60%，2022年初的流量仅占管道总输送能力的10%。

法国处境比邻国更加“有利”，它加大库存量，并在明年建立一个新的液化天然气接收站，以应对俄罗斯天然气供应的下降。

能源转型国务秘书鲁纳歇 Agnès Pannier-Runacher 估计，如果液化天然气油轮确保按计划交付并补充库存，法国可以不再用俄罗斯天然气。

23日她在接受 BFM 采访时说：“从绝对意义上说，由于我们受益于液化天然气，我们可以不用俄罗斯天然气，这是假设所有液化天然气油轮都能按时到达，并且我们可以轻松地完成战略储备”。

周四早些时候，法国总理博恩在访问法兰西岛的一个国家天然气控制中心时解释说，法国打算在本月底之前将其天然气储量填充到几乎 100%。明年为自己配备一个新的浮动液化天然气接收站，以确保其供应。

目前要求运营商在 11 月 1 日之前仅将这些储备填满 85%。储气库目前达59%，而去年同期为 46%。具体而言，除了天然气供应商的采购外，政府还将要求储气运营商自己购买天然气以填补储备。

博恩女士还宣布 “我们将启动一个新的液化天然气接收站，以提高我们供应不依赖俄罗斯的天然气的能力”。

法国能源转型国务秘书坚持欧洲在天然气供应方面的团结以及法国将在必要时向其邻国提供支持。她表示：​​“我们每年 40 天需要欧洲电力，我们很高兴从欧洲进口电力中受益。如果是这样，明天德国、波兰、或斯洛伐克需要天然气，如果我们能够供应给它们，我们必须这样做”她说。

法国能源转型国务秘书帕尼埃-鲁纳歇 Pannier-Runacher 女士继续表示说：“我们正在立即采取尽可能多的措施，以避免将来可能陷入困境”，并避免不得不迫使制造商减少用电量。

法国总理博恩Borne 女士保证，“法国的情况比其他欧洲国家要好得多”。 政府还将成立三个工作组，以提高对公众开放的行政、企业和机构的能源节制。 “目标是制定一个路线图，使我们能够将能源消耗比我们通常的基线减少 10%”。