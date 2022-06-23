马克龙发表电视讲话呼吁对话和妥协 各大反对党反应平淡

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法国总统马克龙（Emmanuel Macron）在周三晚通过电视讲话表示，注意到刚刚过去的法国国民议会选举结果所显示的民众政见“裂痕”，并保证他希望“学会以不同方式治理”。他在爱丽舍宫发表的8分钟电视讲话中说：“当今没有任何政治力量能够单独制定法律”，这是一个“新的事实”，这也是他自上周日第二轮立法选举以来的首次直接反应。

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马克龙在讲话中向法国民众表示：“4月24日，你们再次对我表示信任，选举我为共和国总统。你们这样做是基于一个明确的项目，并给予我明确的合法性。6月12日和19日，你们投票选举了你们的代表，选出了我们的国民议会。我想向赢得你们选票的议员表示祝贺，我也想向落选的离任议员表示感谢。首先，我不能忽视高水平的弃权，这使我们大家有义务为我们的集体行动赋予更多的意义，使重大的民主事件更具可读性。投票对国家的生活、对国家的重大选择至关重要，非常明显，这一点已经不是每个人都能感受到的。我也不能忽视贯穿我们国家的裂痕和深刻的分歧，这些分歧反映在新议会的组成中。他们表示担忧，感觉生活受阻，在我们的许多工人阶级社区没有前景，就像在我们的村庄。 ”

马克龙说：“这两轮立法选举使总统多数派成为国民议会中的主要政治力量。然而，这是一个新的事实，正如大多数西方民主国家一样，无论是德国、意大利和其他许多国家，如今没有任何政治力量可以单独制定法律。 ”

马克龙指出，支持他的中间派政党联盟要在国民议会中占绝对多数席位还缺少约30个议位，该党派所获得的多数地位也是相对的。对此，他提出：“因此，它的责任是扩大，或者通过达成联盟合同，或者通过逐个文本建立多数派。是的，要想为你们和国家的利益行事，我们必须集体学会以不同的方式进行治理和立法。我们必须在对话、倾听和尊重的基础上，与组成新议会的各政治团体建立新的妥协关系。这是你们想要的，我注意到了。这一定不意味着停滞不前。它必须意味着通过花时间达成协议，通过对话、尊重和要求。 ”

马克龙说：“我听到并决心负责国家明确表达的变革意愿。因为这是我作为我们机构担保人的角色，我昨天和今天与所有能够在国民议会中组成集团的政治组织的领导人进行了交流。我相信我已经准确地抄录了我们的会谈内容，首先强调他们都表达了对我们机构的尊重和对我国避免陷入僵局的愿望。”

马克龙说：“我欢迎这种负责任的精神，我希望这种精神能够持久。我收到的大多数领导人都排除了团结政府的假设，我认为这在目前是没有道理的。许多人还表示愿意在关系到你们日常生活的重大和紧迫问题上取得进展：购买力、工作、实现充分就业的手段、生态转型、安全。因此，我认为，在这个关键时刻，有可能找到一个更广泛和更明确的多数派采取行动。 ”

马克龙说：“如你们所知，我从第一天起就确信需要超越政治（派别）。我已经广泛地实践了这一点，我知道它响应了你们许多人的愿望，即摆脱争吵和政治姿态，通过对话、妥协和集体工作来建设。因此，我希望在未来几周内，这种政治上的克服将继续清晰和负责任地进行。”

马克龙说：“首先，清晰度。这意味着永远不要失去你们在四月选择的项目的连贯性。这是我们的国家，法国，以及我们的欧洲的一个独立项目，我们必须通过一个强大而雄心勃勃的国防，优秀的研究，通过对未来的投资使工业和农业更加强大，这是一个社会进步的项目，特别是对我们的学校和健康，必须重建，我们必须对其进行再投资，这是一个通过规划和假定的投资实现生态进步的项目。一个安全和正义的项目，也是一个负责任的项目，也就是说，一个可信的和有资金的项目。 ”

马克龙说：“为了做到这一点，从今年夏天开始，我们知道我们将不得不采取紧急措施，以满足国家和你们日常生活的需要。一部关于购买力和工作报酬更高的法律，走向充分就业的第一批决定，关于能源和气候的有力选择，为我们的健康采取紧急措施，无论是我们的医院还是应对流行病。所有这些进步既不能靠更多的税收，也不能靠更多的预算和生态债务来资助。这就是为什么我们的国家比以往任何时候都需要雄心勃勃的改革，以继续创造更多财富、更多工作和更多创新。这就是清晰度。 ”

马克龙说：“第二，责任。正如我所解释的，我们将不得不建立妥协、丰富和修正，但我们将不得不在完全透明、公开的情况下这样做，如果我可以这样说的话，这涉及到所有政治力量的团结和为国家采取行动的愿望，首先是总统多数派，但也包括所有其他力量、积极力量、社会伙伴、当选代表、协会，我们所有人。要做到这一点，有必要在未来几天内澄清国民议会的不同建制派准备承担的责任和合作份额。加入政府和行动的联盟。承诺只对某些文本、我们的预算进行投票。 ”

马克龙说：“为了取得有益的进展，现在应该由各政治团体以完全透明的方式说出他们准备走多远。明天和周五，我将代表你们参加欧洲理事会，在那里我们将特别研究乌克兰申请加入我们欧盟的决定性问题和地缘政治背景。我一回来后，根据第一批选择，我们国民议会中各政治团体的第一批反馈，我们将开始建立这种方法和这种新的配置。 ”

马克龙说：“亲爱的同胞们，这就是我今天晚上想对你们说的。我对所有人的责任精神有信心。最重要的是，我对你们、对我们有信心。在4月和6月，你们做出了两个明确的选择，我注意到它们。我的责任是将它们带入现实，并在你们的服务中付诸实践，使法国更加强大，反应更加恰当，构造不同，但更适合你们日常生活和国家的挑战。我只有一个指南针，那就是我们要为普遍利益服务而前进。我有信心，因为近年来我们一起经历了如此多的危机，如此多的困难，我知道，我们将一起找到集体成功的道路。我感谢你们所有人。 ”

对于马克龙的讲话，左翼政党联盟领导人梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）立即作出了质疑的反应，并称“用各种考虑和呼吁来消解投票的现实是徒劳的”。

梅朗雄认为：“行政权现在很弱，但国民议会却很强，有其最近选举的所有合法性”，并再次呼吁总理博尔内（Elisabeth Borne）通过国民议会投票寻求信任，如果她没有得到信任，就应辞职。

右翼政客对马克龙的讲话的反应也不热情，法国共和党在国民议会的新任主席马莱克斯（Olivier Marleix）在推特上说：“除了总统唤起的对话和尊重，没有其他选择。但在一个不明确的项目上不可能有空白支票。”他补充说，共和党议员将在下周提出关于“购买力”的建议。

极右翼国民联盟党的临时主席巴德拉（Jordan Bardella）称，对“埃马纽埃尔·马克龙的傲慢更加显现”表示欢迎，并指他的89名议员党团将“保持坚定但有建设性”。