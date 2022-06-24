呼吁“选我当总理”虽沦竹篮 梅郎雄却未赋闲忙寻东山之机

法国/梅郎雄

法兰西不屈服党以及扩大为左翼联盟领袖的梅郎雄在暗示总统选举和随后的立法选举将是他在竞选战斗前线的最后一场战斗之后，现在正在新的政治形势中寻找能让他上台的 "漏洞"。尽管梅郎雄现在没有任何官位或民选职务，因“选我当总理”的直白竞选口号让法国选民侧目，也因直指“现总理没有一丝一毫执政合法性”而咄咄逼人，梅郎雄仍然寻机直逼总理府，没有赋闲。

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据法新社今天报道称，梅朗雄非但没有放弃，还在寻找能推他上位的"漏洞"。

上周日在巴黎蒙马特爱丽舍酒店举行的选举晚会结束时，梅朗雄走到在街上等待他的大批年轻人面前，给他们一些题解示范。他说用提案来挑战，突然间，你就看到了一个漏洞，一个能引导你的东西，然后就是一片光明。嗨！这是你成功的方向。

梅朗雄已经找到了他的新 "洞隙"。尽管现在法国国民议会因难以调和的集团对立，造成不稳定，此严重程度也是法兰西不屈服党没有预料到的，但梅郎雄打算利用这个 "漏洞"。

今年8月就71岁，但仍口若悬河的梅郎雄认为，“我们所处的腐朽的旧世界，在政治上越是难以自拔，我们赢战的可能性就越大。”

梅郎雄还能当上总理吗？

据法新社说，社会党第一书记奥利维尔-福尔（Olivier Faure）学会了欣赏梅郎雄，他说，梅郎雄想做什么由他自己说了算，但我不认为梅朗雄是一个注定要迅即消失的人。

法兰西不屈服党头面人物之一，议员和谋士曼努埃尔-邦帕德（Manuel Bompard）周五说，“梅朗雄不会消逝。不是明天就能让他退休。” 据曼努埃尔-邦帕德选后第二天在BFMTV上公布了法兰西不屈服党Insoumis的一些计划：“毫无疑问，我们将面临一个新的僵局，没有人能够排除在未来几个月或几年内重新回到投票箱。我们的目标将永远保持不变：在这个国家提出一个替代方案。”

这位法兰西不屈服党领袖将执掌他在2020年创建的智囊团--La Boétie研究所。梅郎雄说，他不是议员并不是一个障碍，因为他相信自己可以更自由地行动：“我终于有权利随心所欲地走动，从一个地方到另一个地方，而不被议会生活所限制，与人们一起度过这段时间，因为我也需要重新消化。我已经活得太累了，与一切都隔绝了。”

据法兰西不屈服党一位人物说，“无论未来几年发生什么，毫无疑问，梅郎雄将在2027年再次竞选总统。因为梅郎雄无法想象有一天早上醒来，对自己说：'我不再是一个政治人物了'”。