女总理临危受命受攻击 敞开心扉能否自救一命未知

法国/博尔内

法国总理博尔内因选举后议会出现缺少绝对多数僵局的风险而受到包括来自她自己阵营的抨击，她通过向媒体更多披露自己的个人情况，回击对她缺乏同情心 "技术官僚 "形象的批评。然而，此时各反对党对她攻击有加，法兰西不屈服党领袖梅郎雄公开称她执政合法权为零，为57%民意调查结果说赞成她下课火上浇油。博尔内能否自救不得而知。

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被攻击后，博尔内试图以敞开心扉来回击。法新社说，如果说 "对自己剖析掀开盔甲 "的需要对任何政治家来说都是司空见惯的事，那么总理今天选择了一个合适的时机来借力打力。在她进入总理府一个月后，这场政治危机已经让她陷入困境。

这的确是一个需要试图纠正某些形象的问题，这些形象已经成为她的反对者，甚至是她的盟友，恳求替换她的借口，而此时两项民意调查融进了政治和个人经历的话题。

而且在周四下午对法兰西岛地区的一个天然气管理中心的访问中，博尔内借机说明，"技术 "和 "政治 "之间的对立是荒谬的。她列举了在爆炸性的国际背景下旨在保证国家供应安全的公告。她说，"我们可以从那些看似技术性的措施中看到，最终是政治决定才是保护法国人的必要条件。"博尔内显示轻松神态。

周四上午，博尔内在巴黎-马奇接受了秘密采访，她被拍到在布洛涅森林慢跑镜头，晚上又在LCI上接受采访，她回顾了自己的个人生活。她的父亲约瑟夫是纳粹关押犹太人集中营的犹太幸存者，在她11岁的时候却自杀，这给她留下了深刻的伤痕。她解释说："对于一个11岁的女孩来说，在这种情况下失去父亲是令人震惊的"，"我认为这让我自己封闭，（......）我一直避免过多地表现我的情绪"。"我承认，这种保护盔甲也许有点过分。"

博尔内还回顾说，她曾乘坐过社会电梯，私下里声称她不是来自 "国家顾问之子的巴黎小环境"，他们 "不离开边缘地区"，"不了解这个国家"。

博尔内品学优秀，学业仕途青云直上，从综合理工生到省长，部长再到总理。她年轻时就告诫自己不要五谷不分四肢不勤，不了解社会不了解国家。

至于她有多少抵御总理府压力的能力，61岁的现总理说，她知道如何应当表现得非常镇定，因为她在职业生涯中有过很多次的机会面对过危机。

据现政府发言人说，"博尔内是一个战士，她在强度9级的震压下也不会动摇"。

但法新社说，目前吹过向总理的逆风雷霆最终会有多大，还不清楚。