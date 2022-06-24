法国债务半年内大增引忧虑 欠债高达29018亿欧

法国/公共债务

法国国家统计局今天报告称，2022年第一季度末，法国公共债务占国内生产总值（GDP）的比例攀升至114.5%，高于2021年12月底的112.9%。

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据法新社今天报道称，法国第一季度公共债务占国内生产总值的比例上升至114.5。根据法国国家统计和经济研究所公布，自新冠病毒疫情健康危机以来大规模增长的法国公共债务在第一季度恶化增多了888亿欧元，绝对值达到了29018亿欧元。

这一大幅增长主要来自于国家债务增加（+648亿欧元），而社会保险管理部门的债务则增加了256亿欧元。

另一方面，由于国家铁路局SNCF Réseau的债务减少，同时各中央政府机构的债务也报告减少，计有13亿欧元的债务减缓。

地方政府的债务据报也减少了3亿欧元，原因是市镇和省的债务减少。但是大区的债务有所增加。

法新社说，根据1992年的《马斯特里赫特欧洲条约》规定了公共债务占GDP的60%的上限，法国在2002年底超过了这个上限，此后至今再也没有低于这个上限。

然而，自新冠病毒疫情危机以来，这一规则以及公共赤字低于GDP的3%的规则被暂停。5月底，由于乌克兰战争的经济后果，这一暂停被延长至2023年底。

2019年底，在新冠病毒疫情危机之前，法国的公共债务为法国GDP的97.6%。

在今年总统竞选期间，马克龙承诺在其第二个五年任期内纠正公共财政状况，到2027年使公共赤字要达到低于GDP的3%，并许诺减轻债务负担。