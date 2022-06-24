澳大利亚称愿意重启与法国关系

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澳大利亚新任总理阿尔巴尼斯表示，在堪培拉撕毁了法国潜艇的大型合同而引发外交和财务纠纷之后，澳大利亚和法国之间的关系需要 "重启"。

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据法新社今天报道称，澳大利亚总理希望重启与巴黎之间的关系。周四晚上，阿尔巴尼斯在接受美国广播公司的采访时说，重启与法国关系是很重要的。据阿尔巴尼斯称，法国处于欧洲的政治中心，但法国也是太平洋地区的一个关键力量。

澳大利亚领导人表示，他将于下周在巴黎与法国总统马克龙会面。这将是自5月底工党的安东尼阿尔巴尼斯就职以来两位领导人的首次会面。

自从堪培拉在去年秋季为了与美国签订AUKUS伙伴关系而取消了与法国的12艘常规动力潜艇的560亿欧元巨额合同以来，两国的关系一直处于低谷。

法新社说，2021年9月，澳大利亚总理莫里森突然终止了酝酿了十年之久的与法国的潜艇合同，引发法国的愤怒。法国总统马克龙指责澳大利亚总理是欺骗行为。

阿尔巴尼斯告诉澳大利亚广播公司，为了弥补双边关系，澳大利亚应当保证 "我们各自领导人之间的互相尊重的关系，而避免为了声量在报纸上哗众取宠。法新社解读说，这番话是批评澳大利亚前政府就莫里森和马克龙之间的短信交流向澳大利亚媒体透露的一个法国对取消潜艇合同的首肯，据称是为了证明巴黎知道围绕所谓的AUKUS协议的讨论。

澳大利亚在6月中旬公布了与法国潜艇制造商海军集团就被取消的潜艇达成的5.55亿欧元赔偿协议。

法新社说，撕毁法国潜艇合同，将使澳大利亚的纳税人损失23亿美元（21.8亿欧元）。