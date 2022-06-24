马克龙称有信心找到多数联合

法国/成立联合政府

失去法国国民议会绝对多数席位的总统马克龙周五在布鲁塞尔说，他非常有信心与所有执政党建立建设性的多数执政，就像在德国或意大利一样。世界报稍早撰文指，欧洲充满政府并不拥有议会绝对多数的国家，但这些国家的联合执政机制行之有效。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，法国总统马克龙今天说希望与 "所有政府党派 "达成 "建设性的多数"。马克龙并说对此有信心。

马克龙是在布鲁塞尔举行的欧洲峰会结束时说："我相信这就是意大利和德国正在做的事情，这也是我们将与所有政党联合一起执政的事情（......），如此便能够建立一个联盟或关于议会一个议案达成的协议，在一个明确的议程上向前推进。

不过，到目前为止，法国主要反对党一致坚持坐在反对党席位，坚决反对马克龙，包括共和党，都拒绝与马克龙的多数党讨论组成联合政府。

德国去年立法选举，任期届满的德国基民盟败选，但胜选的其他各党，社民党，绿党，以及自由党等均没有多数。德国社民党与绿党等获得组阁权，但谈判成立政府延时3个多月。

法新社说，马克龙今天在布鲁塞尔一次新闻发布会上说，法国 "知道如何做出妥协，包括他自己"，并承诺将 "以大量的心、意志和乐观精神 "朝着这个方向努力。马克龙说，”我非常有信心，因为我相信在那里代表国家的妇女和男子的善意"，他们有“不同的想法，但都是共和精神领域的一部分，有意愿治理，推动国家前进。” 马克龙言之凿凿但没有具体说明他的联合包括哪个政党。

法兰西不屈服党LFI的第二号人物Adrien Quatennens周三曾表示，马克龙 "确认，就他而言，他认为France Insoumise在共和精神领域内很好。但政府发言人奥利维亚-格雷瓜尔（Olivia Grégoire）曾表示，与法兰西不屈服党达成协议 "不在计划之内"。

马克龙试图将法国立法选举后的政治局势纳入更宽视野，指出这是许多欧洲国家的共同命运，总统阵营在577个席位中拥有245个席位，比许多其他成员国更接近绝对多数。马克龙说："法国正处于它在1988年经历过的议会状况，几乎没有什么不同，但这首先在欧洲层面上是非常普遍的，"他说，在27个欧盟成员国中，"有20个左右国家 "有联合政府，"有些有五个、六个、七个联合伙伴"，还有一些有 "少数派政府"。

马克龙在周三对法国人的讲话中说，他的阵营 "在577名议员中缺少约30名"，但没有解释此数字从何而来，而事实上，马克龙缺少44名议员以达到绝对多数（289）。

法国总统还拒绝了任何关于欧洲因法国的政治局势变得非常不确定而失去领导地位的想法，称法国是欧盟的创始国之一和支柱。马克龙说："我认为欧洲具有领导力，"他甚至说，这种对话和妥协的需要 "加强了 "欧洲。"这只是给了我们更多的工作。