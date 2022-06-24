马克龙：“堕胎是所有妇女的一项基本权利”

美最高法院推翻堕胎权

法国总统马克龙周五对美国女性堕胎权不再受宪法保护表示遗憾，马克龙强调“堕胎是所有女性的一项基本权利”。他在推特上写道。 “女性堕胎必须受到保护。马克龙对堕胎权利支持者表示声援”。

广告 继续浏览后续

法国总理伊丽莎白·博恩也在推特上感叹“这是妇女争取权利黑暗一天”。她继续写道， “与美国和世界各地的所有女性完全团结一致。我们永远不会放弃我们的权利”。

周五，非常保守的美国最高法院埋葬了一项判决，该判决近半个世纪以来一直保障美国妇女的堕胎权，但从未被宗教权利所接受。

在做出这一决定之后，美国的几个州已经宣布，它们正在采取措施禁止在其领土上自愿终止妊娠。

法国政界人士反映强烈。

不屈服法兰西领导人让-吕克·梅朗雄在推特上写道，“这太不幸了”。 “特朗普的国家可在街头合法地携带武器，但禁止堕胎。梅郎雄警告说：这一股风不要刮到法国”。

前 绿党EELV 总统候选人雅多 Yannick Jadot 谴责“美国妇女权利的绝对倒退”和“对世界其他地区来说是一个可怕的信号”。他在推特上写道， “对极右翼的自满总是会产生巨大的后果。美国那里和法国这里一样，”。

议会社会党党团主席鲍里斯·瓦劳德（Boris Vallaud）在推特上写道， “特朗普任命的后果是极右翼势力抬头的风险。对妇女权利的严重挫折，对妇女生命的威胁。不争取就会丢失：永远不要放弃争取堕胎权”。

国民议会共和国前进党 LREM 党团主席贝尔热 Aurore Bergé 表示遗憾 “因此，九名法官左右了数千名妇女的生命，剥夺了她们享有的堕胎权”。

法共领导人法比安·鲁塞尔（Fabien Roussel）谴责“对于不再能够自由处置自己身体的女性来说，这是一场灾难和可怕的倒退”。

共和党兼市长的尼斯克里斯蒂安·埃斯特罗西 (Nice Christian Estrosi) 的认为这是“可怕的倒退，是对妇女自由和权利的攻击”。他表示，“这是对那些为这一权利而战的人的记忆的侮辱，是对法国的西蒙娜·韦伊的侮辱”。