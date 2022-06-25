法国通胀年底将保持在6.5%至7%之间

法国/ 经济

根据法国国家统计局最新数据，法国的物价涨幅将在今年九月逼近7%，到年底都将保持在6.5%到7%之间。另外按照法国政府计划执行的工资上调机制与购买力扶持政策，法国人今年的购买力下降程度将能够被限制在1%之内。

广告 继续浏览后续

受到俄乌战争，物资供应困难，地缘政治不确定性等多方面因素影响，法国的物价正在面临严峻的挑战。法国统计局预警称，未来几个月法国的通胀率将不降反升，且是急剧上升。按照年度平均值来看，法国物价上涨幅度今年达到5.5%，这是1985年以来前所未见的。

法国国家统计局与法兰西银行做出的预测一致，认为法国今年的国内生产总值将增长2.3%，基本回到了新冠疫情之前的水平。私营就业市场正在顽强抵御通胀冲击，政府也制定了购买力一揽子提振计划，包括减税，增加最低工资与进行劳资谈判的可能性等。总体来看，法国家庭净收入在今年提振了4%左右，购买力衰退程度预计不会超过1%。不过，这依然是2013年以来法国人遇见的最严峻的购买力下降大潮。

面对通胀，法国的农民，年龄大的群体，生活在农村等群体受到的影响要大于年轻群体，干部群体，或者住在巴黎城市群的居民。总体来看，法国国家统计局称，法国人的储蓄率变得越来越高，甚至超过了新冠疫情期间的储蓄水平。