马克龙施堕胎入宪锦囊妙计 冀顺带解围议会没有绝对多数僵局

法国/堕胎权入宪

在美国最高法院作出撤销堕胎权的历史性决定后，LREM代表的领导人Aurore Bergé周六宣布提出一项法案，将 "尊重堕胎 "写入法国宪法。目前刚刚结束的法国国民议会反对党均坚称拒绝与马克龙联合合作，未知各党派如何面对这一堕胎维权入宪议案。

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法国总统马克龙的共和国前进党LREM提出将堕胎权写入宪法的法案。

针对美国最高法院作出撤销堕胎权的历史性决定，LREM代表的领导人Aurore Bergé周六说，即使在美国之外，这一决定对 "全世界的妇女来说也是灾难性的：因为堕胎问题，世界上可能每9分钟就有一名妇女丧生。这也要求我们在法国采取措施，以确保我们明天不会出现任何逆转。这就是为什么从今天起，我和我的团队将提出一项宪法法案，将尊重堕胎写入我们的宪法。

这位来自78伊夫林省的政治活动家曾是法国自由党的成员，被认为有女权主义倾向。她曾极力为上届议会结束时表决通过的延长法国堕胎的法定时限进行辩护。

在被问及她是否担心这在法国以及国会上会被挑战？她回答说，“不幸的是，没有什么是不可能。而且妇女的权利总是脆弱的，并经常受到挑战。” 据奥罗尔-贝尔格指出，新的极右玛丽莲勒庞的RN议员，是 "妇女获得堕胎权的激烈反对者"，她说，"我们不应该在这一领域承担任何风险，因此通过将其写入我国宪法的磐石上来确保堕胎的权利。

法新社说，长期以来，极右派国民阵线FN（现在的RN）一直在坚决地反对堕胎。2011年，玛丽莲勒庞重申她希望取消对堕胎的报销，但现在她在这个问题上主张维持现状，并把自己说成是妇女权利的主要捍卫者。

据总统多数派LREM议员的负责人坚持认为："我们不会像修改法律那样修改宪法"，所以 "这是我们必须给妇女的保障"。她认为，这项措施将 "在国民议会和参议院的议席上得到广泛认同"。她提交给法新社的法案指出，"任何人都不能被剥夺自愿中断妊娠的权利"。

据法新社说，周五晚上，法兰西不屈服党Insoumis议员的领导人Mathilde Panot也宣布，她也将在周一向左翼联盟Nupes提议 "提交一项法案，将堕胎权写入法国宪法"。

非常保守的美国最高法院周五埋葬了一项近半个世纪以来保障美国妇女堕胎权利但从未被宗教右派接受的裁决。在这一决定之后，美国的几个州已经宣布采取措施，禁止在他们的州境内进行堕胎。

在法国，这一决定使许多政治家做出反应，从左到右都有。总统马克龙对美国最高法院这项 "质疑 "妇女的自由的裁决表示遗憾，他强调 "堕胎是所有妇女的一项基本权利"。