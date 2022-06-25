LGBT+骄傲游行：巴黎弥漫彩虹与绚丽和欢快

法国/同性大游行

独角兽、闪光、莱茵石和响亮的音乐：尽管巴黎的天空灰蒙蒙的，但LGBT+自豪游行在经过两年被新冠病毒疫情禁足后，周六又恢复了色彩。巴黎街头的游行，或别有示威意味，因为美国右派保守党最高法院裁决收回了堕胎受宪法保护的权利。美国同性恋，变性等团体，担心这个最高法院接下来就可能颁法宣布禁止同性恋等自由。欧洲以及世界各地今天都有骄傲大游行。

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巴黎的LGBT+骄傲游行呈现出彩虹色彩。据法新社说，巴黎今天下午2点30分后不久，密集的人群从多雷门向共和国广场出发，他们冒着小雨，渲染节日的气氛，这是自1970年代以来通常的情况。因巴黎小雨，雨伞和彩虹斗篷点缀在游行队伍中，在LGBT协会或法国航空公司或法国国营铁路公司等公司的各种花车之间。

在昨夜今晨奥斯陆一家同性恋俱乐部附近发生致命的枪击事件后，法国当局决定加强安保，他们预计首都将有25000至35000人。但在参与者中并没有出现焦虑。他们中的许多人举着 "自由拥抱 "的牌子，呼吁人们 "想象同性恋的生活 "或宣称 "我们不是怪物"。在游行队伍的外围，卖帽子、旗子、哨子和其他彩虹色的小物件的小贩为游行大队提供快乐的服务。

据法新社说，今年，组织游行的跨性别群体选择的口号是："我们的身体，我们的权利，你们的嘴！"。据他们说，这是一个激烈的表现，旨在抗议 "LGBTQIphobic，特别是transphobic言论 "的 "轻侮与反对"，该群体批评公共当局往往对此忽视。

这次游行也是为了声援乌克兰。作为一种象征，来自这个饱受战争蹂躏的国家的女同性恋活动家安娜第一个在前排发言。她用法语说："有两种情况真正改变了我的生活：十二年前非常糟糕的出柜，然后是战争。"她为能在 "自由和勇敢的人们 "面前现身而感到高兴，她呼吁人们支持乌克兰。

其他演讲者随后谴责恐同症，但也担心极右翼的崛起，强调LGBT移民的困境，或对美国最高法院周五撤销堕胎权的决定表示悲伤。

一位活动人士还坚持认为，游行是 "一个严重的抗议时刻"，而不是 "一个有好音乐的彩色大派对"。

法新社说，但在人群中，气氛是欢乐的。51岁的桑德琳-马蒂诺(Sandrine Martineau)和她的妻子从法国奥布地区赶来，她说她对参加大游行的人数感到 "自豪 "和 "惊讶"。

许多年轻人到场，如19岁的桑德拉-韦尔，"为代表LGBT群体感到自豪"，并 "表明爱没有性别之分"。

在离讲台不远的地方，15岁的埃洛伊斯和一些朋友从埃坦普来参加她的第一次游行，她想说我们在这里，我们存在着，并且很高兴能和其他LGBT人一起度过一段游行聚会时光，因为 "在学校，没有很多这样的人......"。

法新社还采访22岁的珍妮弗-丹，她的额头上粘着水钻，这对她来说也是第一次，她坚持说："我们必须接受所有人，应当这样！"。

下午，游行组织者计划为艾滋病受害者默哀三分钟。当天游行结束后，还有一场音乐会，包括法国前欧洲电视网候选人Bilal Hassani在内的一百多名艺术家参加。

除了这种常见的示威游行，近年来还出现了其他的游行，提出了不同的口号和要求，往往更具争议性。比如6月4日，一千人在圣丹尼斯游行，参加第二届 "郊区同性的骄傲 "活动。而在6月19日，据各协会称，在巴黎有大约5万人参加反资本主义和反种族主义的 "激进的骄傲"示威游行。