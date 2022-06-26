法国议会或将选出女主席

法国/国民议会

根据周日在法国《官方日报》上公布的一项法令，过去一个月一直担任法国海外部部长并有望在周二成为国民议会主席的皮弗特已经离开政府。多家党派推出人选觊觎议会主席宝座。

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布劳恩-皮弗特Yaël Braun-Pivet离开政府部长之职，为竞选成为国民议会主席。法新社今天报道称，法国总统马克龙周六是根据总理伊丽莎白-博尔内的提议而颁布的这一变动法令，该法令解释，皮弗特法国海外部长的职能由总理博尔内兼职行使。

如果皮弗特竞选成功，法国将第一次有妇女登上国民议会主席宝座。

布劳恩-皮维特女士在2017年还是一个政治新手，她是上一届议会法律委员会的前主席和来自78伊夫林省的议员，本星期三被总统多数派推荐竞选议会主席，接替离任的理查德-费朗（LREM），费朗虽贵为马克龙的亲信，但却在刚刚结束的第二轮立法选举中被击败。

法国新一届议会所有议员将于星期二下午进行无记名投票。法国总统的多数党尽管没有绝对多数，但在议会是第一大党团。

竞选议会主席的还有共和党的Annie Genevard，前LR议会党团副主席；新当选的极右的RN议员 Sébastien Chenu；以及一位左翼联盟的候选人。

如果在前两轮投票中没有获得绝对多数票，那么在第三轮投票中获得相对多数就自动当选。根据马克龙的政党在议会中相对多数地位，皮弗特当选应该无忧虑。但法新社说，除非发生意外。