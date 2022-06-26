法国2015年11月13日巴黎恐怖袭击案特别庭审最后时刻

法国/巴黎恐袭案

2015年11月13日法国有史以来最致命的圣战分子袭击案的审判本周结束，周一明天上午，在巴黎特别巡回法庭退庭审议之前，被告人将发表最后的辩词。预计该案判决将于周三晚间作出，

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法国2015年11月13日圣战分子恐怖袭击巴黎事件的历史性审判行将结束。该恐怖事件发生在巴黎和首都近郊的圣丹尼，造成130人死亡，数百人受伤，恐怖袭击案给法国带来深重创伤，距今虽已有六年多时间，阴影仍为消散。

伊斯兰激进宗教突击队成员在2015年11月13日向巴黎的咖啡馆和餐馆的露台开火，袭击巴黎巴塔克兰剧院，当时剧院正有一场音乐会表演；当晚在法国和德国的足球比赛期间，三名自杀式炸弹袭击者在法兰西体育场外自爆。

2021年9月8日开庭的历史性审判是法国战后司法史上最长的刑事听证会，但该庭审可能不会为2500名左右的民事当事人所提出的问题提供所有答案。但是，尽管仍有一些灰色地带，庭审使幸存者和哀悼失去亲属的遗属能够发出他们的声音，并让世界感受到他们的痛苦，意义远远超出了近十个月来被改造成法庭的庭审间。

这是法国法律中最严厉的判决，案审要求对在巴黎和圣丹尼郊区杀害130人的突击队中唯一幸存的萨拉赫-阿卜杜拉姆判处终身监禁。对其他19名被告的判决从5年到无期不等，其中6名被告在他们缺席的情况下被审判。

据反恐检察官卡米尔-亨内蒂埃（Camille Hennetier）在结案陈词结束时表示，"恐怖主义永远不会带来安宁。该案判决并不能修复世界这块被破损的安宁帷幕，恢复受害者原有的宁静。它也无法治愈有形或无形的伤口，它也不会让死者复活。但它至少会向他们保证，在这里，正义和法律拥有最后的审判权"。

除萨拉赫-阿卜杜勒外，该案还要求对其他四名被告（穆罕默德-阿布里尼、索菲恩-阿亚里、奥萨马-克拉伊姆和穆罕默德-巴卡利）处以终身监禁，他们作为 "共犯 "出现在杀戮指控中。庭审还要求对六名被告中的五名不在伊拉克-叙利亚地区并可能在伊拉克或叙利亚地区死亡的人判处终身监禁，其中包括被指控的袭击发起人、比利时人奥萨马-阿塔尔。

法新社说，在过去的两周里，出席听证会的14名被告的辩护人（11人在被告席上，3人自由出庭）提醒让-路易-佩里耶主持的法庭，即使是 "历史性的审判 "也不能不尊重法律，即 "刑事诉讼的适用和每个人的权利"。

阿尔及利亚人阿德尔-哈达迪（Adel Haddadi）的律师莱亚-多迪利（Léa Dordilly）辩护说："我只要求你们像案审平常之案作出判决，阿德尔-哈达迪被刑求20年监禁。Ali El Haddad Asufi的律师Me Ménya Arab-Tigrine则说："我要求庭审抵制人的情绪冲动，是审判，而不是报仇"。检方要求对Ali El Haddad Asufi判处16年的监禁。

据法新社，周一明天，在被告说完最后一句话后，法庭将移到一个军营里进行合议。组成巡回审判特别法庭的五名职业法官和他们的四名副手将被关在这个隔绝的营房里，不能离开，其位置是 "保密的"，直到他们做出判决。

特别法庭庭长让-路易-佩里耶斯说，"我无法知道审议将需要多长时间。"让-路易-佩里耶斯周五在辩护辩论结束后说，"但重要的是，我们有时间不必匆忙。他预告说：“可能是（星期三）下午5点，也可能是下午6点、7点、8点。”