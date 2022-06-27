应对俄罗斯威胁 北约将把快速反应部队增至30万以上

北约/俄罗斯

北约秘书长斯托尔滕贝格周一表示将在本周三的马德里峰会决定提升北约快速反应部队力量，增兵超过30万人的军队部署以便做好应对俄罗斯威胁准备。

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北约秘书长斯托尔滕贝格周一在布鲁塞尔表示将在本周三的马德里举行的北约峰会上决定提升北约快速反应部队力量，就是明确向俄罗斯表明北约将把快速反应部队增加至30万人以上，以便应对最严重和最直接的威胁。

本次在马德里举行的北约峰会将是一个重要的转折点，届时将宣布其他重要决定。

北约秘书长斯托尔滕贝格表示北约要加强其战斗群的作战能力。

为此创建的八个战斗群，其总部分别设在立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚、波兰、罗马尼亚、匈牙利、斯洛伐克和保加利亚。如果进入战争状态，这些战斗群将得到其他“预先指定”的并且部署了重型武器的盟国的支援。

另外，北约快速反应部队人数从现在的4万上升到30万军人。

北约秘书长斯托尔滕贝格强调，所有措施构成了自冷战以来北约集体防御的最大改革，因此需要进一步投资。

北约成员国已承诺到 2024 年各国将其国内生产总值的 2% 用于国防开支，但到 2022 年，30 个成员国中只有 9 个实现了这一目标。