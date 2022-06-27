法国历史性局面；从马提翁到国民议会由三位女性掌权

法国政治

刚刚在立法大选中获胜，入主议会的奥罗尔-贝尔热和雅尔-布劳恩-皮维特，与法国总理府马蒂尼翁的伊丽莎白-博尔内组成了女性权力三人组，这样的政治组合在法国还是第一次，仍须接受考验。

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虽然在立法选举后实力被削弱，但博尔内总理上周六仍得到了总统马克龙的再次 "确认"，她是继三十年前伊迪特-克勒松之后，法国第二位领导政府日常工作的女性。

35岁的奥罗尔-贝尔热（Aurore Bergé）上周三当选为复兴党（前共和国前进党LREM）主席。这是法国第五共和国时期，女性第一次成为议会多数派的领导人。

本次立法选举的再一个首创是议会议长，也将在明天（6月28日）通过全体议员的投票产生，而议长也将由一名女性担任，即雅尔-布劳恩-皮维特。她将接替在选举投票被击败的总统马克龙的亲信，前议长理查德·费朗。

这位女议员，在2017年时还是个政治新手，当时她担任议会法律委员会主席时曾受到舆论攻击，现年51岁的她刚担任法国海外事务部长才一个月。本周末，如担任议长之职，她将离开政府。

6月19日立法选举第二轮投票中，皮维特再次当选伊夫林省议员，利用空隙机会，她在周三参加了议会主席的内部初选，战胜了共和国前进党（LREM）委员会前主席罗兰·莱斯库尔（Roland Lescure）。

两次立法选举的一位观察员注意到，目前在议会多数党团中涌现出非常有利于女性的“真正势头”。由男性代表主宰的议会所在地波旁宫，在2016年的首次加纳了一座女性历史人物的雕像，雕像是法国女权先驱奥兰普-德-古日的半身像，这位女政治家最后在法国大革命的恐怖时期被送上了断头台。