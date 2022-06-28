法国国民议会第一次有了一位女性议长

法国/政治

和马克龙走得近的女议员耶尔·布劳恩-皮维特（Yaël Braun-Pivet）周二当选法国国民议会的主席。

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这是法国历史上第一次有一名女性当选国民议会的议长。和总统马克龙走得近的耶尔·布劳恩-皮维特（Yaël Braun-Pivet），周二成为了法国国民议会的第一位女性议长。马克龙目前正在努力在国民议会建设总统多数，以便能够落实他的改革计划。

耶尔·布劳恩-皮维特曾在短暂的时间内是法国的海外领土部部长，在上一届国民议会中，她是国民议会法律委员会的主席。现年51岁的耶尔·布劳恩-皮维特周二在第二轮投票中获得242票支持，达到了绝对多数所需的最低票数，从而当选议长。

议会关系部部长、前卫生部长韦兰在推特上表示欢迎说，“终于！国民议会历史上第一次有了一位女性担任议长。”

布劳恩-皮维特女士也因而成为法国排名第四的最重要的人物。她在掌声中表示说，“要辩论而不是我们之间展开战斗”。

和大多数西方民主国家不同的是，在法国，从来没有过女性担任议长这个职位。在6月12日和19日的立法选举中产生的新一届国民议会严重分裂，布劳恩-皮维特女士将会有很多工作要做，以确保分裂的议会能够在平静的气氛中辩论。