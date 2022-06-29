法政府确认发放100欧元膳食支票给900万最贫家庭

马克龙政府的女总理博尔内 Elisabeth Borne

法国政府发言人格雷葛娃尔( Olivia Grégoire) 周三(29日)确认指出，将设立一项每户发放100 欧元和每名儿童 50 欧元的“紧急粮食补助金”，以支持法国 900 万个最贫困的家庭。

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法国政府女发言人格雷葛娃尔是在周三前往南特附近的 La Chapelle-sur-Erdre 期间宣布了这一膳食补助金的消息。

政府发言人 格雷葛娃尔周三证实，将设立每户 100 欧元和每名儿童 50 欧元的“紧急粮食补助金”，以援助900 万个最贫困的家庭。

这项措施仍旧是在7 月 6 日将提交给部长会议的那项购买力法案框架内，新政府还致力于推出“一项更具品质且可购买有机、新鲜，在地食品的伙食支票。”

这是政府发言人格雷葛娃尔周三前往南特附近一城市期间宣布的消息。

本月初时，马克龙政府推敲这项膳食支票，以有机、在地生产食品为对象时，在执行上显得复杂纠结。

政府在权衡后，更倾向于在开学时，针对收入微薄家庭发给通胀补助金的一新项目。

新上任的女总理博尔内 Elisabeth Borne认为 ，就短期来说，似乎倾向于第二个选项。她宣称：

在紧急情况下，例如通货膨胀下，这就是一种一次性到位，直接拨款到个人账户的补助，当然同时要考虑到家庭中的孩子数量。”女总理周二在接受法兰西蓝色电台采访提及此事时，没有更详细说明这第一个措施的执行大纲。

该补助金类似于前任卡斯特科斯政府在 2021 年 10 月向 3800 万人分配的通货膨胀补偿。 它不会像此前人们在使用食品支票时，只能用来购买食品，而是也可用来购买其他东西。

目前尚不清楚受益人数，但应该会比领取通货膨胀补助金受益人数的3800 万名来得少。

不过根据社会事务总监察局 (IGAS) 提交给政府的一份报告，对于这样一种支票的可行性及相关性提出了质疑。