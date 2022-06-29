法2015特大恐袭案庭审10个月后进入宣判阶段

法国2015恐袭案

法国2015年11月13日特大恐怖袭击案经过148天的漫长庭审后，29日进入宣判阶段。当日下午五点宣读评议书之后，特别重罪法庭陪审团将转入秘密地点展开讨论。这次恐怖袭击突击行动队唯一活着的成员萨拉赫-阿卜德斯拉姆可能面对法国刑法最重刑罚。

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的确，站在这次历时10个月之久的庭审活动被告席的14名被告，以及另外6名已经死亡或可能已经死亡的被告，预计会被宣判五年到无期的刑罚。恐袭突击队唯一活着的成员萨拉赫-阿卜德斯拉姆可能面对法国刑法规定的最重刑法。控方不仅要求判他终身监禁，而且提出安全期不可压缩，这意味着他将没有任何可能缩短刑期，活着走出监狱。

萨拉赫-阿卜德斯拉姆是11月13日巴黎恐怖袭击突击队成员。但他在行动当晚缠在腰间的爆炸物后来被发现遗弃在一个街头垃圾箱内。萨拉赫-阿卜德斯拉姆被捕后一直保持沉默。但在这次历时10个月的庭审后期，开始为自己开脱罪责，在最后申诉中强调自己不是杀人犯，之所以丢弃爆炸物腰带，是因为在最后时刻他放弃启动引爆装置，而不是因为发现引爆装置失灵。他并声称，若以杀人罪对他判刑将有失公允。他的辩护律师则强调，他只是一个“逃跑了的袭击执行者”。

但控方则认为他确实曾试图启动引爆装置，他的手上有这次恐袭行动所有遇害人的鲜血。

2015年11月13日，巴黎及近郊圣德尼市发生连环恐怖袭击，总计130人丧生。是法国境内伤亡最为惨重的恐袭事件。庭审于去年9月8日开始。控方近两千六百人中，近400恐袭幸存者或遇难者家属到庭陈述。

这次时隔六年后启动的庭审活动被称作是一次历史性的审判。被告辩护团队此前呼吁法院避免受情绪驱使的“例外审判”。一名后来退出辩护的律师特别强调：司法不是宣泄愤怒的武器。

庭审开始首日，审判长也在开庭讲话中希望这次历史性的审判尊重法律常规。一些司法界人士也呼吁避免复仇式或想要杀一儆百式有象征意义的量刑判决。

29日，法庭宣读评议书后，陪审团将在秘密地点就展开讨论。